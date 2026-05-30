HLV Luis Enrique buông lời đe dọa Arsenal 30/05/2026 12:45

(PLO)- Ông Luis Enrique tỏ ra cực kỳ tự tin trước trận chung kết UEFA Champions League 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Luis Enrique khẳng định PSG bước vào trận đấu tại Budapest Arena với mục tiêu duy nhất là đánh bại Arsenal để bảo vệ ngôi vương châu Âu. Trận chung kết diễn ra vào đêm 30-5, lúc 23 giờ, theo giờ việt Nam. Với PSG, đây là cơ hội giành thêm một danh hiệu lớn và khẳng định vị thế thống trị sau chức vô địch mùa trước.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Enrique cho biết toàn bộ dự án thể thao của PSG đều hướng đến mục tiêu chinh phục Champions League. Từ ban lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc thể thao cho đến ban huấn luyện, tất cả đều có chung tham vọng đưa đội bóng tiếp tục đứng trên đỉnh châu Âu.

“Mục tiêu của tôi, của CLB, chủ tịch và giám đốc thể thao là vô địch Champions League. Dự án này được xây dựng rất nhanh, nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ở giải đấu này”, HLV Luis Enrique nhấn mạnh.

Ông thầy lão luyện tự tin PSG sẽ giành chiến thắng. Ảnh: EPA.

Theo chiến lược gia 56 tuổi, chất lượng đội hình là yếu tố quan trọng giúp PSG tiến đến trận đấu cuối cùng. Ông tin rằng các học trò đang có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và khát khao để vượt qua Arsenal trong trận cầu quyết định.

Ông Enrique cũng cho rằng động lực bảo vệ chức vô địch mùa này thậm chí còn lớn hơn lần đầu tiên PSG đăng quang. Việc bước vào trận chung kết với tư cách nhà đương kim vô địch khiến Ousmane Dembele và các đồng đội càng có thêm lý do để chơi với phong độ cao nhất.

“Khát khao vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp còn lớn hơn lần đầu tiên. Chúng tôi là nhà đương kim vô địch”, Enrique nói.

Thủ quân Vitinha và đồng đội khao khát bảo vệ ngôi vô địch Champions League. Ảnh: EPA.

Dù đánh giá cao Arsenal, HLV người Tây Ban Nha tin rằng trận chung kết sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Khả năng phân tích đối thủ, chuẩn bị chiến thuật và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định.

Luis Enrique tiết lộ PSG đã nghiên cứu rất kỹ Arsenal, đặc biệt sau những lần chạm trán trong hai mùa giải gần đây. Ông kỳ vọng đây là một trận chung kết hấp dẫn, với đội nào chơi thứ bóng đá hay hơn sẽ bước lên bục vinh quang.