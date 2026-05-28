Mourinho bình luận gây sốc, hứng chịu cơn thịnh nộ của MU 28/05/2026 12:39

Trong sự nghiệp huấn luyện, Jose Mourinho đã dẫn dắt Chelsea, MU và Tottenham, nhưng ông vẫn dành sự tôn trọng sâu sắc cho Liverpool. Jose Mourinho đã "đá xoáy" CLB cũ MU bằng cách khẳng định Liverpool lớn mạnh hơn họ.

MU và Liverpool là một trong những cặp kình địch nhất trong làng bóng đá thế giới. Cả hai đều tuyên bố mình lớn mạnh hơn đối thủ. MU và Liverpool mỗi đội đã cùng nhau giành được kỷ lục 20 chức vô địch Premier League. Nhưng Liverpool đã giành được 69 danh hiệu lớn so với 68 của MU. Trong khi đó, Liverpool đã vô địch Cúp C1 châu Âu (nay là Champions League ) 6 lần so với 3 lần của MU.

Mourinho, người bị Manchester United sa thải năm 2018, đã tham gia vào cuộc tranh luận và khẳng định Liverpool ở một đẳng cấp cao hơn so với đối thủ lớn nhất của họ. Mourinho, người sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai, cho biết: “Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đặt một câu hỏi đặc biệt như thế này. Cả hai CLB đều tuyệt vời, với lịch sử vĩ đại trong bóng đá.

Nhưng đối với tôi, Liverpool phải là CLB tốt nhất ở Anh, xét về lịch sử và văn hóa của họ tại Ngoại hạng Anh, cả trong quá khứ và hiện tại. Những gì Liverpool đã làm được trong bóng đá so với Manchester United vượt xa mọi kỳ vọng của mọi người. Khi nói về các danh hiệu nói chung, và các danh hiệu trong 10 năm qua".

Mourinho khẳng định Liverpool mạnh hơn MU. ẢNH: NURPHOTO

Mặc dù đang dẫn dắt một trong những đối thủ của Liverpool, Mourinho chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho Jurgen Klopp và những thành tựu mà ông đạt được tại Liverpool, bao gồm cả màn lội ngược dòng 4-3 trước Barcelona ở Champions League. Năm 2019, Liverpool đã đánh bại Barcelona 4-0 tại Anfield ở trận lượt về sau khi để thua 0-3 ở trận lượt đi.

Sau trận đấu đó, Jose Mourinho nói: "Tôi không ngờ tới, tôi đã nói rằng không gì là không thể, tôi đã nói nếu điều đó có thể xảy ra, Anfield là một trong những nơi có thể biến điều không thể thành có thể. Nhưng đối với tôi, sự hồi sinh này chỉ có một cái tên - Jurgen Klopp.

Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề chiến thuật, không phải là vấn đề triết lý, mà là vấn đề về trái tim và tâm hồn, và sự đồng cảm tuyệt vời mà Jurgen Klopp đã tạo ra với nhóm cầu thủ này. Họ đã đứng trước nguy cơ kết thúc một mùa giải tuyệt vời mà không có gì để ăn mừng, và giờ đây họ chỉ còn một bước nữa là trở thành nhà vô địch châu Âu".

Và sự tôn trọng của Mourinho dành cho Liverpool là điều hiển nhiên đối với huyền thoại của đội chủ sân Anfield là Steven Gerrard, người đã viết trong cuốn tự truyện của mình: “Đối với tôi, tình huống lý tưởng nhất rõ ràng là Mourinho dẫn dắt Liverpool. Ông ấy đã được liên hệ chuyển đến Anfield vài lần nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi biết mình có phần thiên vị, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.

Các cổ động viên Liverpool hẳn sẽ rất yêu mến Jose Mourinho và ông ấy biết chính xác cách biến tình yêu đó thành sự ngưỡng mộ. Ông ấy luôn nói với tôi về sự tôn trọng sâu sắc của mình dành cho người hâm mộ. Mourinho lẽ ra đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi mang lại thành công vang dội cho Liverpool".