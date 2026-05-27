Ngày xấu hổ nhất của Tottenham tại Premier League 27/05/2026 07:39

(PLO)- Tottenham đã trụ hạng thành công nhưng đây vẫn là ngày đáng xấu hổ nhất của họ tại Premier League.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Tottenham Hotspur đã chính thức trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải Premier League với chiến thắng 1-0 trước Everton, nhờ bàn thắng duy nhất của Joao Palhinha. Tottenham không có lý do gì để ăn mừng cả. Bạn có thể hiểu được cảm giác nhẹ nhõm vô cùng lớn tại sân vận động Tottenham Hotspur khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Cả sân vận động bắt đầu hô vang "Chúng ta trụ hạng rồi!", sau khi HLV Roberto De Zerbi tái hiện lại màn ăn mừng của David Pleat, gợi nhớ đến màn thoát hiểm ngoạn mục của Luton trước Manchester City nhiều năm trước. Sau đó, các cầu thủ Spurs chạy quanh sân để tri ân người hâm mộ, cùng ăn mừng với những cổ động viên đã chịu đựng lâu năm như thể đó là một cuộc thoát hiểm thần kỳ khỏi nguy cơ xuống hạng.

Và khi họ bắt đầu hát bài “Vinh quang, Vinh quang Tottenham Hotspur”, điều đó cho thấy CLB vĩ đại này thực sự đã quên mất những giá trị mà nó đại diện. Việc fan Tottenham ăn mừng đội nhà trụ hạng là cảm xúc rất thật và chính đáng, nhưng các cổ động viên của các đội khác sẽ dõi theo để xem CLB vĩ đại này đã sa sút đến mức nào.

Không ai nên nhớ đến ngày này, bởi đây là thời điểm tồi tệ nhất, đáng xấu hổ nhất của Tottenham trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, tờ Mirror bình luận chua cay. Mọi thứ trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ đều vô cùng hỗn loạn, và điều này phải là lời cảnh tỉnh cho ban lãnh đạo Tottenham, không bao giờ được phép để tình trạng này tái diễn.

Roberto De Zerbi đã giúp Tottenham trụ hạng thành công. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Phải dành lời khen cho các cổ động viên Spurs vì họ đã cổ vũ rất nhiệt tình trước khi trận đấu bắt đầu và tạo ra một bầu không khí tuyệt vời để tiếp thêm động lực và cảm hứng cho các cầu thủ.

Thật đáng kinh ngạc, đây là chiến thắng trên sân nhà đầu tiên của Tottenham tại Premier League trong năm dương lịch này, một chuỗi trận kéo dài 170 ngày kể từ ngày 6-12 khi họ đánh bại Brentford 2-0 dưới thời Thomas Frank. Kể từ đó, Tottenham đã có hai HLV và sau quãng thời gian tạm quyền thảm hại của Igor Tudor, cuối cùng De Zerbi đã thành công trong việc vực dậy đội bóng đang thi đấu dưới phong độ này.

Cuối cùng, Joao Palhinha ghi bàn thắng ấn định chiến thắng, giúp Spurs trụ hạng Premier League thành công, thế nhưng thực sự có quá nhiều người trong số họ đáng lẽ phải cảm thấy xấu hổ. Đây không phải là một mùa giải tệ hại nhất thời. Mùa trước, Tottenham đứng thứ tư từ dưới lên và mùa này lại đứng thứ 17. Toàn bộ CLB cần một sự thay đổi toàn diện.

6 năm trước, Tottenham từng có tham vọng trở thành một phần của Siêu giải đấu châu Âu, họ là đại gia của bóng đá Anh nằm trong nhóm Big Six Premier League. Và từ đó, Tottenham trở thành những kẻ chật vật triền miên, một lần nữa trụ hạng một cách khó khăn. Họ đã xây dựng sân vận động tráng lệ với sức chứa 60.000 chỗ ngồi để trở thành một trong những CLB lớn nhất châu Âu, vậy mà suýt chút nữa đã xuống hạng Championship. Tottenham may mắn khi West Ham còn tệ hơn.

Thẳng thắn mà nói, Tottenham cũng rất may mắn khi đối đầu với một đội Everton trông như thể họ đã đi nghỉ mát ở bãi biển rồi. Trước trận đấu, có hai cầu thủ của Everton gồm Jordan Pickford và James Garner bị bắt gặp bước ra khỏi 1 quán bar.

Thực sự không có cảm giác nguy hiểm nào trong suốt trận đấu vì Tottenham chỉ rớt hạng khỏi Premier League nếu họ thua Everton, đồng thời West Ham thắng Leeds. Và Spurs chưa bao giờ bị Everton dẫn trước trong trận đấu đó.

Tuy nhiên tin tức về việc West Ham dẫn trước Leeds lan truyền khắp sân vận động và bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng. Khi bảng điện tử hiện lên chín phút bù giờ, những khuôn mặt lo lắng hiện lên. Tottenham đã thi đấu tệ đến mức họ vẫn nghĩ một bàn thắng của Everton có thể thay đổi tất cả. Spurs tệ đến mức đó. Người hâm mộ lo sợ họ vẫn có thể thua trận.

Tottenham ăn mừng việc ở lại Premier League. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Thủ môn Antonin Kinsky của Spurs có một pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của cầu thủ dự bị Tyrique George của Everton ở những phút bù giờ cuối cùng. Kinsky, người bị coi là "vật tế thần" trong trận đấu tại Champions League với Atletico Madrid, có một pha cứu thua đáng kinh ngạc khác để ngăn Leeds giành chiến thắng hai tuần trước. Anh cũng làm điều tương tự ở trận gặp Wolves.

Đó là những khoảnh khắc nhỏ giúp Tottenham trụ lại ở giải Ngoại hạng Anh. Mùa giải trước, ít nhất Tottenham cũng vô địch Europa League. Nhưng họ vẫn chưa rút ra được bài học ở mùa này.

Nếu Tottenham không cải thiện ở mùa tới thì họ chỉ có thể tự trách mình. De Zerbi dường như có đủ năng lượng và khát khao cần thiết. Nhưng khi máy quay truyền hình lia đến khu vực dành cho ban huấn luyện Tottenham trong suốt trận đấu, bạn có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Điều đó cũng dễ hiểu.

Nếu Tottenham xuống hạng, đó sẽ là một thảm họa trên mọi phương diện và là một trong những câu chuyện lớn nhất trong lịch sử Premier League, nhưng thật may là điều đó đã không xảy ra.