World Cup chưa đá, Messi đã gặp hạn lớn 26/05/2026 14:40

Tiền đạo 38 tuổi Messi phải rời sân ở phút 73 trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union tại MLS sau tình huống anh ôm mặt sau đùi sau một pha đá phạt.

Inter Miami sau đó xác nhận Messi đã được kiểm tra y tế bổ sung vào ngày hôm sau. Kết quả ban đầu cho thấy anh bị quá tải do mỏi cơ ở vùng gân kheo bên trái. Đội bóng Mỹ cho biết thời điểm M10 có thể trở lại tập luyện và thi đấu sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục lâm sàng cũng như đánh giá chức năng trong những ngày tới.

Tiền đạo người Argentina gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: EPA.

HLV Guillermo Hoyos của Inter Miami cố gắng trấn an dư luận sau trận đấu. Ông cho rằng Messi có dấu hiệu mệt mỏi vì phải thi đấu trên mặt sân nặng, thay vì gặp một chấn thương quá nghiêm trọng. Dù vậy, việc siêu sao Argentina phải rời sân trong bối cảnh World Cup đã cận kề vẫn khiến người hâm mộ không khỏi bất an.

MLS hiện tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến ngày 19-7. Đội tuyển Argentina sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận ra quân gặp Algeria tại Kansas City vào ngày 16-6.

Người hâm mộ rất lo lắng cho chấn thương của M10. Ảnh: EPA.

HLV Lionel Scaloni trước đó đã điền tên Messi vào danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của Argentina. Đây được xem là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của Messi, người từng dẫn dắt Argentina lên đỉnh thế giới tại Qatar năm 2022.

Với tầm ảnh hưởng quá lớn của Messi, mọi diễn biến liên quan đến thể trạng của anh đều trở thành tâm điểm. Argentina chắc chắn sẽ theo dõi sát sao quá trình hồi phục của đội trưởng trước khi chốt danh sách chính thức cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch.