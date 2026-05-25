Lộ diện nguyên nhân Ronaldo đưa bác sĩ riêng đến World Cup 2026 25/05/2026 12:23

(PLO)- Ronaldo đưa bác sĩ riêng đến Mỹ để đá World Cup 2026, nguyên nhân ẩn đằng sau việc này là gì?

Ngôi sao tỉ phú, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mang theo bác sĩ riêng đến Mỹ để bảo vệ cho anh mùa World Cup 2026.

Nạn dịch virus Ebola đang tạo ra những ác mộng về một đợt bùng phát dịch bệnh sau đại dịch COVID-19 vốn làm nền kinh tế toàn cầu suy thoái. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã quyết ngay chuyện đưa bác sĩ riêng của mình đến Mỹ khi tuyển Bồ Đào Nha thi đấu World Cup 2026.

Đội tuyển Congo không ngoại trừ khả năng phải cách ly khi vào Mỹ.

Nguyên nhân là tuyển Bồ Đào Nha ở cùng bảng K với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo, nhất là thủ đô Kinshasa một trong những quốc gia bùng phát đại dịch Ebola ở châu Phi có những biến thể chưa có thuốc chữa. Điều đáng nói hơn là tuyển Congo là đối thủ đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha với cuộc chạm trán diễn ra ngày 17-6 tại Houston, Mỹ. Sau đó Congo đá trận thứ nhì gặp Colombia tại Guadalajara của Mexico ngày 23-6, rồi trận cuối quay về Mỹ đá với Uzbekistan tại Atlanta vào ngày 27-6.

Trong khi đó, tuyển Congo sẽ tập trung ba ngày tại Kinshasa rồi bay đến châu Âu đá giao hữu với Đan Mạch tại Liege, Bỉ ngày 3-6, sau đó sáu ngày đá với Chile tại Cadiz, Tây Ban Nha trước khi bay sang Mỹ. Congo cho biết là không thay đổi kế hoạch giao hữu tại châu Âu. Trong khi Đan Mạch và Chile cũng chưa lên tiếng về việc họ đá với Congo.

Tỉ phú Ronaldo rất ngại mắc dịch bệnh Ebola khi chạm trán với Congo. Ảnh:S.E

Đồng chủ nhà Mỹ của World Cup 2026 đã cảnh báo không loại trừ trường hợp những quốc gia châu Phi, trong đó có đội tuyển Congo là trung tâm của dịch bệnh Ebola đến Mỹ phải... cách ly để tầm soát virus Ebola. Quả là như ác mộng, như bóng ma COVID-19 đầy thách thức trước đây.

Tổng giám đốc Lực lượng Phản ứng nhanh của Nhà Trắng, Andrew Giuliani cho biết: Khả năng cao Mỹ sẽ áp dụng kế hoạch bắt buộc với 1 số đội châu Phi đến Mỹ phải cách ly.

Có nhiều đội bóng châu Phi đến Bắc Mỹ dự World Cup là trung tâm của dịch bệnh Ebola, trong đó những quốc gia Tây Phi như Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senega... và một số đội tuyển khác. Dịch bệnh Ebola cũng lan sang nhiều quốc gia châu Phi khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã phát đi thông điệp cảnh báo cao độ có thể xảy ra nạn lây lan dịch bệnh Ebola tại World Cup 2026.

Đội tuyển Congo, đối thủ đầu tiên của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đang bị “soi” rất kỹ.