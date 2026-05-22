Thể thao

Chùm ảnh "King Ronaldo" lên ngôi ở Saudi Arabia

(PLO)- Chơi gần 5 mùa ở Saudi Arabia nhưng mới lần đầu cỗ máy săn bàn "King Ronaldo" mới lên ngôi.

"King Ronaldo" vui sao nước mắt lại trào sau 4,5 mùa chinh chiến ở Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr.
Trong trận thắn Damac 4-1 thì "Vua Ronaldo" hoàn thành cú đúp sau khi Sadio Mane và Kingsley Coman có hai bàn trước đó.
Damac không chịu khuất phục Ronaldo và Al Nassr trong một trận đấu mà giới chuyên môn cho rằng họ chơi rất hay nhưng thua về đẳng cấp khiến đối phương thắng đầy vất vả.
Cuối cùng chiếc cúp vô địch Saudi Pro League cũng đến và cỗ máy săn bàn huyền thoại thành "King Ronaldo".
4,5 mùa bóng ở Al Nassr khó hơn rất nhiều trong việc Ronaldo chinh phục ngôi vô địch ở Anh, Tây Nha hay ở Ý trong các màu áo MU, Real và Juventus.
Cách thể hiện của Ronaldo sau ngôi vô địch đầy khó khăn sau 4,5 mùa bóng. Nguồn clip: AFC.
Ronaldo đã thêm một chức vô địch trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.
Saudi Pro League có 18 đội trải qua 34 vòng đấu và Al Nassr đạt 86 điểm.
Clip bàn mở điểm của Sadio Mane từ pha đá phạt góc của Joao Felix ở phút 34. Nguồn clip: A.N
DUY ĐỨC
