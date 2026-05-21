Hoàng tử William bật khóc nức nở khi Aston Villa vô địch châu Âu sau 44 năm 21/05/2026 12:17

(PLO)- Aston Villa đã tạo nên đêm lịch sử tại Istanbul khi đánh bại SC Freiburg với tỷ số 3-0 để đăng quang Europa League, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài suốt 44 năm.

Khoảnh khắc Aston Villa đăng quang khiến người hâm mộ xúc động nhất lại đến từ khán đài, nơi Hoàng tử William không thể kìm được nước mắt sau tiếng còi tan cuộc.

Trận chung kết diễn ra trên sân Besiktas Park rạng sáng 21-5 theo giờ Việt Nam chứng kiến Aston Villa thi đấu bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery. Đại diện nước Anh sớm áp đảo đối thủ bằng hai bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một của Youri Tielemans và Emiliano Buendia. Ngay đầu hiệp hai, Morgan Rogers khép lại đêm hoàn hảo với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Những nhà tân vô địch Europa League. Ảnh: EPA.

Theo truyền thông Anh, Hoàng tử William đã ôm mặt xúc động khóc nức nở khi Villa chính thức bước lên đỉnh châu Âu. Thành viên Hoàng gia Anh từ lâu nổi tiếng là một cổ động viên cuồng nhiệt của đội chủ sân Villa Park và thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội bóng yêu thích.

Sau trận đấu, Hoàng tử William cũng đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội X để chúc mừng CLB. Chức vô địch này đánh dấu cột mốc đáng nhớ nhất của Villa kể từ sau danh hiệu châu Âu gần nhất cách đây hơn bốn thập kỷ.