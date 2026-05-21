Nóng: FIFA xác nhận 4 nhóm hạt giống bốc thăm World Cup U-17, có U-17 Việt Nam 21/05/2026 11:31

U-17 Việt Nam đã xuất sắc làm nên lịch sử khi vào tứ kết giải U-17 châu Á, đồng thời giành vé dự World Cup U-17. Tuy nhiên, trong danh sách phân chia hạt giống (gồm 4 nhóm) chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra vào lúc 21 giờ đêm nay (21-5) được đăng tải trên website của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có sai sót nghiêm trọng, khi U-17 Việt Nam hay U-17 Trung Quốc không có tên, dù đã giành vé dự giải, thay vào đó là những đội thực chất đã bị loại, như Indonesia.

Liên quan đến bản tin về lễ bốc thăm FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 được đăng tải trên trang chủ của FIFA, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức thông tin vào hôm nay 21-5 như sau, “Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U-17 Việt Nam.

Trong phần danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U-17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự FIFA U-17 World Cup Qatar 2026. Các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA”.

4 nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm World Cup U-17, Việt Nam nằm ở nhóm 4. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TÀI LIỆU CHÍNH THỨC CỦA FIFA

Thật vậy, trong tài liệu của FIFA cũng được đăng tải trên website FIFA.com, danh sách 48 đội tuyển tham dự World Cup U-17 đều chính xác, trong đó U-17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng, tức nhóm 4.

4 nhóm hạt giống bốc thăm World Cup U-17:

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Republic of Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Úc, Saudi Arabia

Nhóm 3: New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch, Montenegro

Nhóm 4: Serbia, Romania, Hi Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, CAF 1, CAF 2 (CAF là 2 đội châu Phi chưa xác định)