Xúc động lễ tri ân thầy Giôm - người đưa đò thầm lặng 17/05/2026 14:02

(PLO)- 20 năm âm thầm gieo hạt cho bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Guillaume Graechen (gọi thân mật là “thầy Giôm") cuối cùng cũng nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ VFF cùng các học trò cũ.

Sáng 17-5 tại sân Hoa Lư (TP.HCM), chiến lược gia người Pháp được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”, phần thưởng dành cho những cá nhân như thầy Giôm có đóng góp đặc biệt cho nền bóng đá nước nhà.

Buổi lễ diễn ra trong không khí đầy cảm xúc khi nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam cùng xuất hiện để tri ân người thầy đã gắn bó với nhiều thế hệ cầu thủ. Chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Thanh Hải, cùng các học trò cũ như Công Phượng, Nguyễn Nhật Minh hay cựu cầu thủ Đông Triều đều có mặt để chia sẻ niềm vui với ông thầy người Pháp.

Guillaume Graechen là cái tên gắn liền với cuộc cách mạng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam từ những ngày đầu Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG ra đời. Dưới bàn tay của ông, lứa cầu thủ gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… từng tạo nên sức hút cực lớn với người hâm mộ.

HLV Guillaume Graechen luôn đau đáu với bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Thời điểm bóng đá Việt Nam rơi vào giai đoạn nhiều hoài nghi và mất phương hướng, sự xuất hiện của thế hệ cầu thủ kỹ thuật dưới tay thầy Giôm, chơi thứ bóng hiện đại và đầy cảm xúc ấy giống như luồng gió mới thổi bùng niềm tin nơi khán giả.

Sau thành công cùng HA Gia Lai, nhà cầm quân sinh năm 1977 tiếp tục đồng hành với Học viện Nutifood để đào tạo thêm nhiều tài năng trẻ. Những cái tên như Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Nhật Minh đều từng được ông dìu dắt trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Các học trò cũ tri ân thầy Giôm. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Khi nhận Kỷ niệm chương từ VFF, Guillaume Graechen thừa nhận ông hoàn toàn bất ngờ vì chỉ biết thông tin này khoảng một tuần trước ngày diễn ra buổi lễ. Chiến lược gia người Pháp xúc động chia sẻ rằng thành công của ông không đến từ nỗ lực cá nhân, mà là kết quả của cả một tập thể đã cùng đồng hành suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, thầy Giôm dành lời tri ân sâu sắc tới cố HLV Dương Minh Ninh, người từng sát cánh với ông trong nhiều giai đoạn quan trọng của công tác đào tạo trẻ tại HA Gia Lai.

Công Phượng tỏ lòng biết ơn thầy. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Điều khiến HLV Guillaume Graechen cảm thấy lạc quan nhất lúc này chính là sự thay đổi mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam sau hai thập kỷ. Theo ông, khoảng 20 năm trước, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi gần như chưa có môi trường đào tạo bài bản. Nhiều CLB phải mất thêm thời gian để dạy lại những nền tảng cơ bản cho cầu thủ trẻ.

Giờ đây, mọi thứ đã khác rất nhiều khi các em được tiếp cận giáo án chuyên nghiệp từ sớm, được đào tạo kỹ thuật, tư duy chiến thuật và thể chất ngay từ nhỏ.

Nhà cầm quân người Pháp thân thiện với các cầu thủ nhí. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Trong phần chia sẻ gây chú ý, HLV Guillaume Graechen đặc biệt nhắc đến chiến tích của U-17 Việt Nam khi giành vé tham dự U-17 World Cup 2026. Ông cho rằng đây là một cột mốc thành tích cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng.

Theo nhà cầm quân người Pháp, chiếc vé World Cup sẽ tạo ra cú hích cực lớn cho hệ thống đào tạo trẻ trong tương lai, đồng thời tiếp thêm động lực cho những cầu thủ nhí đang nuôi giấc mơ trở thành tuyển thủ quốc gia.

Thầy Giôm tuyển chọn tài năng trẻ cho Học viện bóng đá Nutifood. Ảnh: ANH ĐỒNG.

“Tôi tin bóng đá trẻ Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa”, HLV Guillaume Graechen khẳng định trong tiếng vỗ tay kéo dài từ những người tham dự buổi lễ.

Với giới hâm mộ Việt Nam, ông như người nhà thân thuộc. Guillaume Graechen là một người thầy lặng lẽ đứng phía sau những thế hệ cầu thủ từng làm thay đổi bộ mặt bóng đá nước nhà. Và sau 20 năm bền bỉ vun đắp, phần thưởng lớn nhất với ông có lẽ chính là việc nhìn thấy bóng đá trẻ Việt Nam quen thuộc hơn với sân chơi World Cup.