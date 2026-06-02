3 đội cuối cùng quyết đấu sinh tồn ở V-League 02/06/2026 06:39

(PLO)- CLB Công an Hà Nội đã chính thức nâng cúp vô địch V-League trong ngày sân Hàng Đẫy rực lửa, nhưng phía sau màn đăng quang ấy là nỗi ám ảnh của Becamex TP.HCM.

Đau cho đội bóng rất cần điểm như Becamex TP.HCM để thoát hiểm lại phải làm khách đúng ngày nhà vua mới CLB Công an Hà Nội nhận cúp V-League. Trong khi HA Gia Lai và Thanh Hóa đã chắc chắn trụ hạng, cuộc chiến tránh rớt hạng giờ chỉ còn là màn sinh tử giữa PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM ở vòng cuối.

Becamex TP.HCM nhận cú đánh đau

Vòng 25 V-League 2025-2026 chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải khi CLB Công an Hà Nội chính thức bước lên bục nhận cúp vô địch. Dù sớm đăng quang và kết quả trận đấu không còn ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng, đội bóng của HLV Alexandre Polking vẫn nhập cuộc với đội hình rất mạnh để giành chiến thắng làm quà cho người hâm mộ.

Những gương mặt nổi bật như Filip Nguyễn, Quang Hải, Đình Bắc, Alan và Leo Artur đều xuất hiện ngay từ đầu. Điều đó cho thấy CLB Công an Hà Nội không xem trận gặp Becamex TP.HCM là một màn thủ tục. Họ muốn biến ngày nhận cúp thành một bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa dành cho khán giả nhà.

Becamex TP.HCM không thể có điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League cuối mùa. Ảnh: VPF.

Trong hoàn cảnh ấy, Becamex TP.HCM rơi vào tình thế quá đen đủi. Đội bóng miền Đông Nam Bộ rất cần điểm để cải thiện vị trí trong cuộc đua trụ hạng, nhưng lại phải làm khách trên sân Hàng Đẫy đúng thời điểm chủ nhà đang hừng hực khí thế đăng quang. Đối đầu một nhà vô địch đã thoải mái tâm lý nhưng vẫn tung lực lượng mạnh nhất là thử thách quá khắc nghiệt.

Trên sân, CLB Công an Hà Nội chơi đúng với vị thế của đội bóng số một mùa giải. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo và có được chiến thắng thuyết phục. Đình Bắc trở thành điểm sáng lớn khi thực hiện cú đúp kiến tạo, lần lượt giúp Alan và Leo Artur ghi bàn ở hai hiệp đấu.

Chiến thắng này là lời chào đẹp của CLB Công an Hà Nội trong trận sân nhà cuối cùng của mùa bóng. Còn với Becamex TP.HCM, thất bại ở Hàng Đẫy khiến họ tiếp tục mắc kẹt trong nhóm nguy hiểm. Đội bóng này không thua vì thiếu quyết tâm, mà bởi họ gặp đối thủ quá mạnh trong một ngày mà nhà tân vương muốn biến mọi thứ thành lễ hội.

Tân vô địch V-League CLB Công an Hà Nội. Ảnh: VPF.

V-League 2025-2026 nghẹt thở đến phút cuối

Bên cạnh ngày hội của CLB Công an Hà Nội, vòng 25 còn tạo ra biến động lớn ở nhóm đầu. CLB Ninh Bình đã tận dụng rất tốt cơ hội khi đánh bại Thanh Hóa trên sân khách để vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, CLB Hà Nội dù có bàn dẫn trước HA Gia Lai tại Pleiku nhưng lại sụp đổ và thua ngược 1-3.

Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua tốp 3. Ninh Bình hiện nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa Hà Tĩnh ở vòng cuối là chắc chắn kết thúc mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình trong nhóm ba đội dẫn đầu. Thậm chí, đội bóng Cố đô vẫn có quyền mơ đến vị trí thứ 2 nếu Viettel sẩy chân trước CLB Công an Hà Nội ở lượt đấu cuối.

Tuy nhiên, điểm nóng lớn nhất của V-League lúc này nằm ở đáy bảng. Sau vòng 25, SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND cùng có 21 điểm. SHB Đà Nẵng tạm đứng thứ 12 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, Becamex TP.HCM xếp thứ 13, còn PVF-CAND đứng cuối bảng. 3 đội bằng điểm khiến vòng cuối trở thành cuộc đấu sống còn thật sự.

Thanh Hóa và HA Gia Lai trụ hạng an toàn ở V-League mùa này. Ảnh: VPF.

Điểm đáng chú ý là HA Gia Lai và Thanh Hóa đã chắc chắn trụ hạng, nên cuộc đua thoát hiểm thực chất chỉ còn xoay quanh ba cái tên PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM.

Lượt cuối, SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà khi tiếp Thanh Hóa, còn Becamex TP.HCM cũng được trở về sân nhà để gặp HA Gia Lai. Dù vậy, trong một vòng đấu mà áp lực có thể bóp nghẹt mọi đôi chân, lợi thế sân bãi chưa chắc đủ để đảm bảo an toàn.

PVF-CAND ở thế khó nhất trong cuộc đua trụ hạng V-League. Ảnh: VPF.

PVF-CAND tuy đứng cuối nhưng vẫn còn hy vọng. Đối thủ của họ là SL Nghệ An, đội đã trụ hạng thành công và không còn quá nhiều mục tiêu ở vòng hạ màn. Điều đó mở ra cơ hội để PVF-CAND tự cứu mình nếu giành kết quả tốt.

V-League 2025-2026 vì thế vẫn chưa thể hạ màn trọn vẹn dù nhà vô địch đã lộ diện. CLB Công an Hà Nội đã có mùa giải vượt trội và xứng đáng bước lên ngai vàng, nhưng cuộc chiến phía sau họ, chưa đội nào trong nhóm cuối dám thở phào.