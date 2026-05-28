Kết thúc Shopee Cup 2025-02026 Thầy Kim tan vỡ giấc mơ “vua Đông Nam Á” 28/05/2026 12:35

(PLO)- Selangor chỉ "dọa nạt" được CLB Nam Định, vì thầy Kim cùng các học trò đã tan vỡ giấc mơ vàng khi đụng phải Buriram Utd.

Trước trận bán kết giải C1 Đông Nam Á - Shopee Cup, thầy Kim Kim Pan-gon đã nêu mục tiêu đánh bại Nam Định để vào chung kết và... lên ngôi.

Thế nhưng đêm 27-5, giấc mơ của HLV Kim Pan-gon tan vỡ khi thua tiếp Buriram 1-2 sau lượt đi thua 0-1 tại Kuala Lumpur. Còn đối thủ lớn Buriram Utd đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cấp CLB Đông Nam Á.

Điều này chẳng có gì lạ. Đơn giản Buriram là CLB mạnh nhất Đông Nam Á, khi hai mùa Elite châu Á vừa qua họ đều vào tứ kết và là đại diện duy nhất Đông Nam Á nhiều năm làm được điều này.

Thầy Kim Pan-gon không thể giúp học trò Selangor ngược dòng tại Chang Arena. Ảnh: SC.

Đáng tiếc cho CLB Selangor của Malaysia nêu mục tiêu chinh phục ngôi cao nhất giải Shopee Cup nhưng bất thành. Giải trong nước thì thầy trò HLV Kim Pan-gon bị CLB Johor Daru Tazim “đè” hàng chục năm qua, ra đấu trường khu vực lại bị ông lớn Thái Lan “vuốt mũi”.

Trước trận bán kết lượt đi và sau đó là lượt về, chiến lược gia Hàn Quốc của Selangor đều khẳng định phải loại Nam Định ở bán kết và đánh bại đối thủ chung kết. Tuy nhiên, Selangor chỉ “to tiếng” được với mỗi Nam Định, cùng với đó là tay săn bàn Chrigor Moraes ghi 4 bàn lượt đi và về để giúp đại diện Malaysia đại thắng 4-1.

Theerathon khóa chặt "sát thủ" Chrigor Moraes và anh cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất chung kết lượt về Shopee Cup. Ảnh: SC.

Ngược lại, Selangor gặp nhà vô địch Thái Lan thì tắt tiếng. Bản thân “sát thủ” Chrigor Moraes cũng chỉ bắt nạt được Nam Định còn gặp Buriram thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Sau trận chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur, tuyển thủ Thái Lan Suphanat Muenta ghi bàn duy nhất cho Buriram. Lượt về tối 27-5 tại Chang Arena, Suphanat tiếp tục tỏa sáng và ghi bàn san bằng 1-1 cho Buriram ở phút 27 (trước đó Syahir Bashah có bàn cho Selangor phút 18). Sau bàn san bằng của Suphanat, chân sút Theerathon đã “đặt dấu chấm hết” ở phút 55, làm tan vỡ giấc mơ vô địch của thầy trò Kim Pan-gon.

Như vậy, Buriram đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Mùa trước họ thắng CLB Công An Hà Nội ở loạt luân lưu trên sân Chang Arena.