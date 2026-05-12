Lượt về bán kết Shopee Cup Nam Định- Selangor (17 giờ 30 ngày 13-5) Chrigor Moraes quyết làm lu mờ Nguyễn Xuân Son tại Thiên Trường 12/05/2026 12:39

(PLO)- Nguyễn Xuân Son liệu có tỏa sáng tại Thiên Trường trước đối thủ cứng cựa Selangor để đưa Nam Định vào chung kết?

17 giờ 30 ngày 13-5 trên sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định tiếp Selangor trong khuôn khổ bán kết lượt về Shopee Cup. Tay săn bàn Chrogor Flores Moraes, tác giả cú đúp đã giúp Selangor thắng Nam Định 2-1 tại Kuala Lumpur thách thức Nguyễn Xuân Son.

Moraes là đồng hương Brazil của Xuân Son. Anh đang đứng nhì danh sách “dội bom” tại M-League 23 bàn/22 trận, tác giả cú đúp vào lưới Caique Santos của Nam Định ở lượt đi. Một trận đấu mà Moraes đã thể hiện đậm chất kỹ thuật của một cầu thủ đến từ xứ Samba, với kỹ thuật điêu luyện, tinh quái và nhẹ nhàng ghi bàn bằng sự lạnh lùng và khó đoán.

Chrigor Moraes (bìa trái) với pha xử lý rất tinh tế ghi bàn vào lưới Caique Santos của Nam Định trận bán kết lượt đi. Ảnh: CTP.

Cũng chính trận đấu ấy, nếu như Chrigor Moraes tỏa sáng với cú đúp thì Xuân Son rất nhạt nhòa và và tỏ vẻ bất lực trước cơ hội lẫn bế tắc bởi sự đeo bám của các hậu vệ Selangor. Nhìn cách Son thể hiện khác hẳn với những trận vòng bảng Shopee Cup này và cả trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.



Trong khi đó, Chrigor Moraes chơi thanh thoát, nhẹ nhàng, tinh quái như một con báo, có cơ hội là chớp ngay.

Thông điệp của HLV Kim Pan-gon rõ ràng là phải loại Nam Định ở bán kết để vào chung kết và vô địch giải đấu.

Xuân Son bị trung vệ Safuwan (tuyển thủ Singapore) đeo bám quyết liệt ở lượt đi. Ảnh: CTP.

Bên cạnh Chrigor Moraes, Selangor còn có Faisal Halim với nhãn quan chiến thuật già dặn và thông minh với những đường chuyền chọc khe rất tinh tế, có tính bất ngờ cao.

Trong khi đó, với Nam Định, một khi Xuân Son nhạt nhòa thì đội hình "9 Tây" lại không có ai đảm bảo vai trò săn bàn một cách hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, việc Nam Định ngược dòng vào chiều 13-5 để vào chung kết trước Selangor là có thể. Nội lực của các học trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn làm được. Song sự khao khát, khả năng thể hiện và cảm hứng chơi bóng của cả đội lẫn cá nhân Xuân Son mới là vấn đề.

Dự đoán: Nam Định thắng 1 bàn cách biệt trong 90 phút. Hai đội bước vào hai hiệp phụ và chủ sân Thiên Trường sẽ thắng.