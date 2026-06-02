Thái Lan dội 'mưa gôn' để theo kịp Việt Nam và Indonesia đi chứ 02/06/2026 11:38

Chiều 2-6, bảng B giải vô địch U-19 Đông Nam Á tại Indonesia khởi tranh, đội trẻ Thái Lan chạm trán Brunei (16 giờ), Malaysia - Singapore (20 giờ).

Thái Lan sẽ “dội mưa gôn” vào lưới Brunei là điều chắc chắn. Họ buộc phải thắng và thắng thật đậm để vượt qua sự hoài nghi của fan xứ Chùa vàng khi bóng đá trẻ đất nước này rơi vào giai đoạn khủng hoảng quá sâu và mất lòng tin.

Chiều 1-6, Công Hậu (9) có cú hat trick giúp U-19 Việt Nam đánh bại Đông Timor 3-0. Ảnh: AFF.

Ở lượt trận đầu bảng A chiều và tối ngày 1-6, hai đội mạnh nhất bảng A là chủ nhà Indonesia và Việt Nam toàn thắng. Theo đó, Việt Nam thắng Đông Timor 3-0, và cũng tỉ số ấy khi các chân sút Indonesia làm được vào lưới Myanmar.

Hai đối thủ khu vực đã khởi đầu tốt rồi, và chiều 2-6, đội trẻ Thái Lan quyết tâm làm được. Đối thủ của Thái Lan cũng quá yếu, nên tất nhiên Thái Lan ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt còn nhằm dự phòng so sánh chỉ số phụ của thể thức thi đấu nghiệt ngã ở giải trẻ Đông Nam Á.

U-19 Indonesia (đỏ) là chủ nhà đã thắng Myanmar 3-0. Ảnh: Bola.

Brunei không phải là đối thủ của Thái Lan nên nhất định họ sẽ hứng chịu “cơn thịnh nộ” từ đối phương là điều không tránh khỏi.

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan, madam Pang bây giờ rất nhạy cảm. Bất kể cấp độ tuyển bóng đá tham dự giải quốc tế là bà theo dõi và thậm chí treo thưởng cao để kích thích tướng sĩ.

Thái Lan ở bảng B cùng với Malaysia và Singapore và Brunei. Tuy nhiên, ngoài một Brunei yếu nhất bảng và yếu nhất giải, còn lại Singapore và Malaysia là đối thủ cứng cựa. Còn nhớ giải U-17 Đông Nam Á hồi tháng 4, Thái Lan rời giải ngay sau vòng bảng.

Bây giờ, Thái Lan sẽ thắng Brunei là điều chắc chắn nhưng hai đối thủ phía trước là Singapore lẫn Malaysia không dễ cho họ.