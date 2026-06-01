Carrick đau đầu, Maguire vẫn có thể rời MU 01/06/2026 13:09

Những diễn biến chuyển nhượng mới nhất xoay quanh MU lại tiếp tục gây xôn xao, trong đó có cả tương lai bất định của một ngôi sao "Quỷ Đỏ" thành Manchester. HLV Michael Carrick ​​sẽ chứng kiến ​​nhiều sự thay đổi trong đội hình đội chủ sân Old Trafford mùa hè này. Carrick đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng đầu tiên trên cương vị HLV chính thức, khi MU sẽ trở lại Champions League mùa tới.

Manchester United chuẩn bị chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta với giá 38 triệu bảng Anh, trở thành bản hợp đồng đầu tiên của họ và chính Carrick trong mùa hè này. Nhiều tân binh dự kiến ​​sẽ đến Old Trafford, đồng thời cũng có khả năng một số cầu thủ sẽ ra đi, trong đó có Marcus Rashford.

Một cầu thủ đã rời MU là Casemiro, kết thúc 4 năm gắn bó tại Old Trafford. Sự vắng mặt của cầu thủ người Brazil, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ của MU, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng và được mô tả là một "vấn đề đau đầu" đối với Carrick. Mirror Football điểm lại những tin tức mới nhất về MU trong cuối tuần qua.

Việc Casemiro rời MU khiến Carrick đau đầu. ẢNH: EPA

Cơn "đau đầu" của Michael Carrick

Tăng cường tuyến giữa của Manchester United là ưu tiên hàng đầu của Carrick, đặc biệt là sau sự ra đi của Casemiro. Sự hiện diện mạnh mẽ và khả năng ghi bàn của cầu thủ 34 tuổi người Brazil đã có tác động rất lớn đến thành công của Manchester United mùa giải này, và cựu thủ môn huyền thoại của "quỷ đỏ" Edwin van de Sar đã bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi Casemiro.

Edwin van de Sar thừa nhận việc thay thế Casemiro sẽ là một "vấn đề đau đầu" đối với Carrick khi ông giải thích: "Một số cầu thủ sẽ muốn ra đi hoặc gia hạn hợp đồng. Vấn đề lớn là sự ra đi của Casemiro, điều này sẽ để lại một khoảng trống lớn ở tuyến giữa. Tôi nghĩ trong một năm rưỡi qua, Casemiro nhận được sự đánh giá rất cao, vì vậy thay thế Casemiro sẽ là một vấn đề nan giải.

Về khả năng ghi bàn, với sự bổ sung của Mbeumo, Cunha và Sesko, Manchester United có thêm sự quyết tâm, ổn định hơn, những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn so với trước đây, khi họ chiêu mộ những cầu thủ trẻ."

Tôi nghĩ họ sẽ làm điều đó một lần nữa vào mùa hè này, họ sẽ xem xét Premier League để xem những cầu thủ nào có sẵn để lấp đầy khoảng trống, nhằm đảm bảo rằng trình độ của Manchester United sẽ được nâng cao mỗi năm".

Tương lai bất định của Harry Maguire

Chưa đầy hai tháng trước, Harry Maguire đã ký hợp đồng mới một năm với MU, chấm dứt những đồn đoán về tương lai của anh. Bản hợp đồng, kèm điều khoản cho phép MU gia hạn thêm một năm, được trao cho cầu thủ 33 tuổi người Anh nhờ phong độ ấn tượng giúp "quỷ đỏ" leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Premier League dưới thời Michael Carrick.

Maguire vẫn có tương lai chưa chắc chắn tại MU. ẢNH: CAMERA SPORTS

Harry Maguire ra sân trong tất cả trừ hai trận trong 17 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick, giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và giành quyền trở lại Champions League mùa giải tới. Dù Maguire vừa ký hợp đồng mới, tương lai của anh tại Old Trafford vẫn chưa chắc chắn.

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Anh), Inter Milan đã được đề nghị cơ hội chiêu mộ hậu vệ người Anh. Bài báo cho biết Harry Maguire hoàn toàn có thể rời Old Trafford nhưng hiện tại không phải là ưu tiên hàng đầu của nhà vô địch Serie A. Maguire sẽ có kỳ nghỉ hè dài ngày sau khi bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026.