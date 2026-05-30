Tonali đang trên đường gia nhập MU 30/05/2026 14:59

(PLO)- Thương vụ chuyển nhượng tiếp theo của MU đã được quyết định khi Ederson gia nhập Old Trafford trong một thỏa thuận kép trị giá 125 triệu bảng Anh.

MU có thể tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng việc chiêu mộ một ngôi sao từ một đối thủ tại Premier League. "Quỷ đỏ" thành Manchester đang rất muốn nâng cấp tuyến giữa và việc chiêu mộ ngôi sao người Ý Sandro Tonali của Newcastle có thể sẽ tạo nên bước ngoặt.

Michael Carrick mới đây đã ký hợp đồng hai năm để trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United sau một thời gian dẫn dắt ấn tượng tại Old Trafford. Hiện tại, ông đang tập trung toàn lực vào việc biến Manchester United thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh nghiêm túc ở cả Premier League và Champions League mùa tới.

Trọng tâm của những tham vọng đó là khu vực giữa sân của MU, khi Casemiro rời Old Trafford mùa hè này. MU đã thừa nhận thất bại trong việc theo đuổi Elliot Anderson trước Man City, nhưng đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc chiêu mộ mục tiêu lâu dài Ederson từ Atalanta, trong khi Matheus Fernandes của West Ham cũng được cho là sẽ gia nhập "quỷ đỏ".

Tuy nhiên, tờ Mirror (Anh) đưa tin, các báo cáo từ truyền thông Ý cho biết, Tonali "đang trên đường" đến MU, với việc "quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng chi khoảng 87 triệu bảng Anh để chiêu mộ tiền vệ của Newcastle. Ban lãnh đạo MU được cho là không hề nao núng trước mức giá khổng lồ dành cho cựu cầu thủ AC Milan. Tonali gia nhập Newcastle với giá 55 triệu bảng Anh vào tháng 7 năm 2023. Anh vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân St James' Park đến mùa hè năm 2029, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Việc tuyển Ý không dự World Cup giúp MU đẩy nhanh thương vụ mua Tonali. ẢNH: UEFA

Theo thống kê của FotMob, Tonali có thứ hạng cao về số đường chuyền thành công và khả năng rê bóng trong mùa giải vừa qua. Tonali cũng thực hiện 147 pha thu hồi bóng ấn tượng, đặc biệt đáng chú ý trong một mùa giải đáng thất vọng khi Newcastle thường xuyên phải chịu áp lực.

Tonali đã ghi được 10 bàn thắng trong 110 lần ra sân cho Newcastle, chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc lùi sâu hơn. Anh cũng sẽ mang đến kinh nghiệm dày dặn ở Ngoại hạng Anh cho hàng tiền vệ của Carrick, một lợi thế đáng kể cho bất kỳ tân binh nào.

Người đại diện của Tonali là Giuseppe Riso đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về khả năng thân chủ của mình rời Newcastle trong năm nay, khẳng định tương lai của Tonali sẽ được giải quyết sau World Cup 2026 Tuy nhiên, với việc tuyển Ý có suất tham dự World Cup, tương lai của Tonali sẽ không bị trì hoãn nhiều.

MU đã nhanh chóng chiêu mộ Matheus Cunha vào mùa hè năm ngoái và đang tìm cách ký hợp đồng với cầu thủ 26 tuổi Tonali trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè thực sự bước vào giai đoạn căng thẳng với rất nhiều sự cạnh tranh.

Hiện vẫn chưa rõ việc Anthony Gordon của Newcastle chuyển đến Barcelona với giá 69,3 triệu bảng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc Newcatle bán Tonali, khi mà đội bóng này cũng đã mất ngôi sao Alexander Isak vào tay Liverpool mùa hè năm ngoái. HLV của Newcastle Eddie Howe mới đây đã khẳng định CLB sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trong tương lai của những cầu thủ trụ cột của mình.

Ederson chuẩn bị rời Atalanta để gia nhập MU. ẢNH: Mondadori Portfolio

Eddie Howe của Newcastle khẳng định: "Trước đây chúng tôi ở trong một vị thế dễ bị tổn thương hơn bây giờ. Ross Wilson (giám đốc điều hành Newcastle) đã đảm nhiệm vị trí đó và đang thể hiện khả năng lãnh đạo rất tốt trong việc xử lý các thương vụ chuyển nhượng và tất cả những vấn đề liên quan. Giờ đây chúng tôi đang ở vị thế vững chắc hơn để vượt qua những khó khăn đó một cách bình tĩnh và rõ ràng hơn".

Trong khi đó, MU được cho là đang tiến gần hơn đến việc đạt được thỏa thuận, với gói chuyển nhượng trị giá lên tới 38 triệu bảng Anh mua Ederson. Ederson không được dự đoán sẽ là sự thay thế trực tiếp cho Casemiro, nhưng sẽ chiếm suất của Manuel Ugarte, khi tiền vệ người Uruguay này nhiều khả năng sẽ rời MU.

Tham vọng của Manchester United ở tuyến giữa còn vươn xa hơn nữa. "Quỷ đỏ" thành Manchester hy vọng sẽ chiêu mộ thêm một ngôi sao lớn ở vị trí này, với Tonali là lựa chọn nổi bật nhất để nối gót Ederson gia nhập Old Trafford, với tổng giá trị hai thương vụ này lên đến 125 triệu bảng Anh.