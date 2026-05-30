Sốc: Siêu máy tính chỉ đích danh nhà vô địch Champions League 30/05/2026 13:00

(PLO)- Trận chung kết Champions League 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary vào ngày 30-5, lúc 23 giờ.

Trước giờ bóng lăn, dự đoán từ siêu máy tính Opta đang khiến người hâm mộ Pháo thủ không khỏi lo lắng.

Arsenal đã có nhiều năm theo đuổi giấc mơ vô địch Champions League nhưng vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Trong lịch sử bóng đá Anh, Liverpool, Manchester United và Manchester City đều từng đăng quang, còn Arsenal vẫn đứng ngoài nhóm những đội bóng Anh từng lên đỉnh châu lục.

Giờ đây, cơ hội lớn nhất sau nhiều năm đã mở ra trước mắt thầy trò HLV Mikel Arteta. Chỉ còn một trận đấu nữa, Arsenal có thể thay đổi lịch sử và khẳng định vị thế ở sân chơi châu Âu. Tuy nhiên, cuộc chơi tại Budapest sẽ không hề dễ dàng khi đối thủ của họ là PSG, nhà đương kim vô địch với lối chơi tấn công cực kỳ nguy hiểm.

PSG có lối chơi tấn công mạnh mẽ. Ảnh: EPA.

Kể từ sau đại dịch COVID-19 năm 2020, PSG là một trong những đội góp mặt ở chung kết Champions League thường xuyên nhất. Đội bóng nước Pháp từng nếm mùi thất bại, sau đó bước lên ngôi vô địch và hiện đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu.

Cuộc đối đầu lần này được xem là màn so tài giữa hàng công bùng nổ của PSG và hệ thống phòng ngự chắc chắn của Arsenal. Đại diện nước Anh mới chỉ để thủng lưới 6 bàn tại Champions League mùa này, con số cho thấy sự kỷ luật và chắc chắn trong cách vận hành của Arteta.

Thầy trò Arteta muốn soán ngôi vô địch của đối thủ lớn PSG. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng có thứ vũ khí rất đáng sợ: các tình huống cố định. Những quả phạt góc, các pha bóng chết và khả năng chọn vị trí trong vòng cấm giúp Pháo thủ nhiều lần tạo ra khác biệt. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, PSG hoàn toàn có thể phải trả giá.

Dù vậy, theo 10.000 mô phỏng của Opta, PSG vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Siêu máy tính dự đoán đội bóng Paris có 56% khả năng vô địch, trong khi Arsenal sở hữu 44% cơ hội. Khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ cho thấy Pháo thủ đang bước vào trận chung kết với vai trò kẻ thách thức.