Người giống Sir Alex Ferguson tại Arsenal 29/05/2026 07:39

Mikel Arteta đã truyền đạt được một thông điệp quan trọng đến các cầu thủ Arsenal đang thất vọng sau thất bại trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup. Và sau khi Arsenal vô địch Premier League sau 22 năm, Arteta được ca ngợi là có khí chất giống HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson.

Phòng thay đồ của Arsenal tỏ ra khá ảm đạm sau thất bại cay đắng trước Manchester City. Tuy nhiên, Mikel Arteta không có thời gian cho những năng lượng tiêu cực, mặc dù các cầu thủ của ông sẽ phải chờ 13 ngày mới đá trận tiếp theo tại Cúp FA gặp Southampton. Một kỳ nghỉ quốc tế không đúng lúc đến và Arteta quyết tâm duy trì sự tập trung của đội bóng.

Sau nhiều năm thất vọng, chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn để một mùa giải dài và gian khổ nữa trôi qua vô ích. Họ đã đi quá xa và đạt được quá nhiều tiến bộ để có thể chùn bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Nhiều người dự đoán thất bại trước Man City có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ của Arsenal mùa này, điều mà họ luôn vấp phải trong 3 mùa trước khi liên tiếp hụt hơi rồi về nhì Premier League.

Arteta đã vực dậy Arsenal sau thất bại trước Man City ở chung kết Carabao Cup. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hai nguồn tin riêng biệt có mối liên hệ mật thiết với đội hình Arsenal cho biết, lời kêu gọi của HLV người Tây Ban Nha Arteta vào ngày hôm đó rất đơn giản. Các cầu thủ được thông báo mặc dù Arteta hoàn toàn tôn trọng tầm quan trọng của việc đại diện cho đội tuyển quốc gia, nhưng ông cần họ phải tập trung cao độ tại CLB.

Các cầu thủ Arsenal cũng được nhắc nhở một cách kiên quyết rằng họ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mùa giải để đưa mình vào vị thế mạnh mẽ và rằng vài tháng tới sẽ định hình vận mệnh của cả tập thể. Ngoài những điều cơ bản thường thấy - như dặn dò toàn đội nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ - thì cuộc họp cũng dừng lại ở đó.

Mikel Arteta rời phòng để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông và hơn thế nữa, phân tích kỹ lưỡng màn trình diễn đáng thất vọng của Arsenal tại Wembley cùng với ban huấn luyện và các nhà phân tích.

Thông tin nhanh chóng lan truyền rằng Jurrien Timber sẽ không tham gia đội tuyển Hà Lan, trong khi Harvey Barnes của Newcastle sẽ thay thế Eberechi Eze trong đội tuyển Anh. Cả hai diễn biến này đều không quá bất ngờ, vì họ không thể ra sân đối đầu với Man City do chấn thương mắt cá chân và bắp chân.

Tờ Mirror Football (Anh) sau đó đã liên hệ với các nguồn tin nội bộ Arsenal để làm rõ liệu có cầu thủ "pháo thủ' nào khác sẽ rút khỏi đội tuyển quốc gia hay không. Trước đó, có thông tin cho rằng Gabriel Magalhaes có thể rút khỏi đội tuyển Brazil vì gặp vấn đề về đau ở đầu gối phải, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào.

Arteta ăn mừng chức vô địch Premier League. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Những gì xảy ra sau đó khá bất thường. Gabriel rút lui sau các cuộc kiểm tra, William Saliba cũng không tham gia cùng đội tuyển Pháp do vấn đề ở mắt cá chân; trước khi Leandro Trossard rút khỏi đội tuyển Bỉ vì đau hông.

Chưa đầy một tuần sau, Bukayo Saka và Declan Rice được cho về nước từ trại tập trung của đội tuyển Anh sau khi được nghỉ ngơi trong trận đấu với Uruguay, trước khi Noni Madueke, Martin Zubimendi và Piero Hincapie cũng được các đội tuyển quốc gia của họ cho phép rời đội sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Giới phê bình - các chuyên gia và người hâm mộ của các đội bóng đối thủ - đều rất hoài nghi về việc liệu tất cả các cầu thủ Arsenal được liệt kê có thực sự bị chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hay không. Lập luận phản bác là một số lượng lớn các ngôi sao Arsenal đã phải vật lộn với những chấn thương nhỏ và dai dẳng trong nhiều tuần.

Việc các cầu thủ Arsenal di chuyển khắp thế giới để tham gia các trận giao hữu quốc tế - Brazil, Pháp và Bỉ đều thi đấu tại Mỹ - chắc chắn không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho giai đoạn cuối mùa giải tại CLB. Các nguồn tin thân cận với hai cầu thủ Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia đã xác nhận rằng không hề có cuộc trao đổi nào giữa Arteta và các ngôi sao này về việc họ rút lui.

Mỗi quyết định đều được đưa ra dựa trên sự đồng thuận của đội ngũ y tế CLB và đội tuyển quốc gia. Có thông tin cho rằng Arteta có thể đã được thông báo, và đã được cập nhật đầy đủ về tình trạng của các cầu thủ Arsenal trong thời gian đó. Trong cuộc phỏng vấn cuối mùa giải với Sky Sports (Anh), Arteta khẳng định đó là một trong hai thời điểm - do nhiều cầu thủ "chấn thương" - mà ông lo sợ Arsenal sẽ đánh mất chức vô địch Premier League.

Arteta được ví như Sir Alex Ferguson của MU. ẢNH: EPA

Dù bạn có tin hay không, điều trở nên rõ ràng sau thất bại của Arsenal trong trận chung kết Carabao Cup trước Man City là Arteta sở hữu khí chất của một HLV hàng đầu, giống như HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson.

Trong vài năm qua, Arteta đã có thể điều hành một tổ chức bóng đá lớn với bề dày lịch sử và cơ sở hạ tầng của CLB về cơ bản được xây dựng xung quanh ông. Nếu Arteta tiếp tục duy trì phong độ này, không có lý do gì mà ông không thể được ghi nhận là một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh.

Trước đây, cựu danh thủ của Manchester United Nicky Butt tiết lộ HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng gây áp lực buộc anh phải rút khỏi đội tuyển Anh. Arteta không bao giờ làm chuyện đó. Thay vào đó, trong trường hợp này, nó đơn thuần là quyết định mà một số người tự đưa ra vì cầu thủ không chỉ cần nghỉ ngơi vì chấn thương.

Rất ít HLV nắm giữ quyền lực lớn đến vậy. Tương tự, sự kính trọng mà Arteta nhận được cũng không phải được xây dựng chỉ sau một đêm. Đó là một quá trình dần dần, đòi hỏi sự kiên trì phi thường giữa vô vàn khó khăn và thiếu sót. Nhưng giờ đây, khi Arsenal đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên, có một niềm tin ngầm, ngay cả ở cấp độ ban lãnh đạo, rằng sẽ còn nhiều danh hiệu khác nữa đến.

Trong loạt phim "All or Nothing" của Amazon ghi lại mùa giải 2021 - 2022 đầy thăng trầm, các cầu thủ Arsenal luôn ngồi khi Arteta đưa ra những lời nhận xét sau trận đấu. Đôi lúc, ngôn ngữ cơ thể của toàn đội thể hiện rõ sự yếu kém và tiêu cực. Arteta cũng thể hiện quyền lực vượt trội hơn hẳn so với các cầu thủ khác.

Mikel Arteta đã thay đổi cách tiếp cận khi nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Ảnh: Amazon Prime

Ngày nay, các cầu thủ Arsenal đều nghiêm túc lắng nghe khi Arteta phát biểu sau trận đấu. Các buổi tóm tắt thông tin của Arteta ngắn gọn, súc tích và hiếm khi kéo dài hơn bốn hoặc năm phút, nhưng vẫn đòi hỏi sự tập trung và chú ý tuyệt đối.

Các chi tiết cụ thể hơn, phân tích và video sẽ được trình bày tại Trung tâm Đào tạo của Sobha Realty, nhưng chỉ sau khi mọi việc ổn định và cảm xúc ban đầu lắng xuống. Phương pháp của Arteta không chỉ truyền cảm hứng cho các cầu thủ mà còn khiến các thành viên trong ban huấn luyện của ông vô cùng say mê.

Với nguồn năng lượng mới và động lực mạnh mẽ, thật dễ hiểu tại sao một HLV có tầm ảnh hưởng lớn như vậy lại tin rằng vinh quang tại Champions League nằm trong tầm tay của họ, khi Arteta tự tin tuyên bố Arsenal sẽ thắng PSG trong trận chung kết vào cuối tuần này.