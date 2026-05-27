Rashford trả lời hai câu hỏi để xác định tương lai tại MU 27/05/2026 13:20

Marcus Rashford dự kiến ​​sẽ rời MU mùa hè này sau khi gây ấn tượng tại Barcelona dưới dạng cho mượn mùa giải vừa qua, và tuyển thủ Anh đã bày tỏ rõ quan điểm của mình. Huyền thoại của MU là Teddy Sheringham cho rằng Marcus Rashford cần giải quyết hai câu hỏi quan trọng nếu muốn có hy vọng được khoác áo "Quỷ đỏ" thành Manchester một lần nữa.

Tuyển thủ Anh Marcus Rashford đã có màn trình diễn xuất sắc tại Barca với chức vô địch La Liga mùa này. Barca được cho là sẽ ký hợp đồng với sản phẩm của học viện đào tạo trẻ MU, sau khi đã đạt được thỏa thuận mua đứt tiền đạo 28 tuổi này với giá 26 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, Barca gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây, và mặc dù HLV Hansi Flick rất ngưỡng mộ Rashford, Barca vẫn muốn mượn cầu thủ của MU thêm một mùa giải nữa.

Ngược lại, đồng chủ sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, lại muốn nhận được một khoản phí chuyển nhượng cho Rashford, mặc dù có những đồn đoán rằng việc HLV Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức có thể mở ra con đường trở lại Old Trafford cho tuyển thủ Anh này.

Trước thềm World Cup 2026, tương lai của Rashford tại MU vẫn chưa rõ ràng. ẢNH: AMA

Khi bàn về tình hình xung quanh Rashford, Teddy Sheringham nói với Boyle Sports: "Đúng vậy, mọi chuyện có thể thay đổi. Nếu Marcus Rashford muốn trở lại, cậu ấy có thể giải thích động cơ của mình trong vài năm qua. Rashford có vấn đề gì với Ruben Amorim không? Hay anh ấy có vấn đề gì với CLB hay không?.

Nếu Rashford không có vấn đề gì với Manchester United, và tất cả là do HLV trước đó gây ra, thì vấn đề có thể giải quyết được và mọi chuyện có thể được tha thứ. Nhưng một số màn trình diễn của Rashford trong mùa giải cuối cùng không được tốt lắm. Anh ấy cần phải xoay chuyển tình thế và lấy lại lòng tin của người hâm mộ.

Michael Carrick phải đưa ra quyết định xem liệu ông ấy có đủ hiểu Marcus Rashford để khai thác tối đa khả năng của anh ấy hay không, hay việc đưa Rashford trở lại sẽ khiến cả hai lại rơi vào tình huống tương tự. Theo tôi, tất cả phụ thuộc vào mối quan hệ của họ, bởi vì có vẻ như Carrick sẽ gắn bó với Manchester United trên cương vị HLV trong một thời gian rất dài.

Carrick cần phải chiêu mộ những cầu thủ đáp ứng được kỳ vọng của ông ấy. Tôi không chắc Rashford sẽ đáp ứng theo cách phù hợp. Tôi nghĩ việc Rashford trở lại Manchester United sẽ là một quyết định tồi tệ cho tất cả mọi người vì áp lực sẽ đè nặng lên anh ấy và toàn đội mọi lúc".

Khi được hỏi về khả năng Rashford tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2026 mùa hè này, Sheringham đã nêu bật một mối lo ngại thường trực xoay quanh cầu thủ của MU. Ông nói thêm: "Đối với tôi, vấn đề vẫn như cũ với Marcus Rashford. Tôi không biết vị trí tốt nhất của anh ấy là ở đâu. Rashford có những khoảnh khắc thể hiện phẩm chất đẳng cấp thế giới trong trận đấu và đó là điều cần thiết ở cấp độ này.

Rashford luôn có tiềm năng bùng nổ bất cứ lúc nào, vượt qua bốn người và tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành, nhưng chúng ta chỉ thấy những khoảnh khắc lóe sáng của anh ấy. Rashford vẫn chưa phải là một cầu thủ ổn định, nhưng ở World Cup, bạn cần những người tỏa sáng trong những thời điểm nhất định và đó là lý do tại sao anh ấy có mặt trong đội hình.

Vị trí tiền vệ cánh trái ở tuyển Anh sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Anthony Gordon và Marcus Rashford, cả hai đều có những phẩm chất riêng. Gordon sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Anh ấy cũng có thể vượt qua các cầu thủ bằng tốc độ của mình. Tất cả phụ thuộc vào việc ai có kỹ thuật để tạo ra cơ hội cho đội bóng ở cánh trái. Cả hai đều là những cầu thủ chạy cánh có thể tự mình tỏa sáng, nhưng điều tôi muốn thấy là ai có thể đóng góp nhiều nhất cho đồng đội".