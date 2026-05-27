Sốc: Lý do Real Madrid bị xóa sổ khỏi tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 27/05/2026 11:50

(PLO)- HLV Luis de la Fuente khẳng định ông không quan tâm cầu thủ thuộc CLB nào khi chốt danh sách 26 cái tên của tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026.

Với ông thầy lão luyện HLV Luis de la Fuente, tiêu chí duy nhất để cầu thủ góp mặt tại World Cup 2026 là năng lực, phong độ và tinh thần cống hiến cho màu áo quốc gia.

Danh sách lần này gây chú ý lớn khi không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào được triệu tập. Trái lại, Barcelona đóng góp tới 8 gương mặt gồm Lamine Yamal, Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres và Gavi.

Trước những tranh luận về sự chênh lệch này, HLV De la Fuente bác bỏ quan điểm cho rằng ông thiên vị Barcelona hay bỏ qua Real Madrid vì yếu tố CLB. Nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh các cầu thủ khi lên tuyển đều mang chung một tư cách là đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Gavi cùng 7 cầu thủ của Barcelona có mặt trên tuyển Tây Ban Nha, đối thủ Real Madrid thì không. Ảnh: EPA.

Ông cho biết mình không bị chi phối bởi cảm xúc vùng miền hay màu áo CLB như nhiều cổ động viên. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải tự hào khi khoác áo Tây Ban Nha chơi vòng chung kết World Cup 2026 và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

Việc Gavi được gọi trở lại cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, bởi tiền vệ Barcelona vừa trải qua thời gian dài điều trị chấn thương. Tuy nhiên, De la Fuente khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của học trò.

Theo ông, Gavi là cầu thủ được yêu mến, có giá trị lớn trong đội hình và năng lực chuyên môn của anh đã được chứng minh từ lâu. Vì vậy, HLV tuyển Tây Ban Nha không cảm thấy cần phải giải thích quá nhiều về quyết định này.