Trung tướng Mai Hoàng chủ trì họp báo cung cấp thông tin vụ nổ súng làm 2 người thương vong 26/05/2026 10:01

(PLO)- Công an TP.HCM đang tổ chức họp báo thông tin về quá trình truy bắt hai nghi phạm liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài tại phường Bến Thành khiến một người tử vong, một người bị thương.

Sáng 26-5, Công an TP.HCM đang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan quá trình truy bắt thành công hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành vào tối 21-5.

Tham dự buổi họp báo có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, gồm Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP.HCM cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

Theo chương trình, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ thông qua báo cáo tóm tắt vụ việc. Tiếp đó, Trung tướng Mai Hoàng phát biểu định hướng công tác tuyên truyền liên quan vụ án.

+ Lúc 10 giờ 40 phút, Trung tướng Mai Hoàng phát biểu, chỉ đạo mở rộng điều tra vụ trọng án.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, trong thời gian rất ngắn sau khi xảy ra vụ trọng án, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM. Lực lượng Công an TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng để tham gia khám nghiệm hiện trường, truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết qua vụ án cho thấy công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản đã được thực hiện rất bài bản. Trung tướng Mai Hoàng đánh giá rất cao công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định chính xác hướng bỏ trốn của các đối tượng, ông nói.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị phối hợp đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải tôn trọng pháp luật. Khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định. Nếu các đối tượng khai báo thành khẩn thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi của các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án, đặc biệt là giúp sức cho đối tượng bỏ trốn.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đã phối hợp với Công an TP.HCM rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Đặc biệt là cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự chia sẻ, ủng hộ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tôi đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án để đạt được kết quả cao ngày hôm nay, Trung tướng Mai Hoàng nói.

Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố.

Theo thông cáo tại họp báo, vào lúc 22 giờ 10 ngày 21-5-2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Công an Thành phố) tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án, xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tại hiện trường ghi nhận nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19-12-2001, quốc tịch Úc) bị bắn hai phát đạn gây tử vong tại chỗ. Nạn nhân Sauni Sam (sinh ngày 5-3-1999, quốc tịch Úc) bị bắn một phát đạn, bị thương nặng và hiện đang điều trị tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị hại. Các lực lượng tập trung thu thập dấu vết nóng tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, lực lượng chức năng kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét hai hung thủ gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an Thành phố và lực lượng phối hợp đã xác định hai nghi phạm là đối tượng Vaa Vaa (sinh năm 1999, quốc tịch Samoan, đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (sinh năm 2003, quốc tịch Samoan, đối tượng đồng phạm). Cơ quan chức năng đồng thời làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ, phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án. Việc di lý hai đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo tuyệt đối an toàn dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Theo đó, ngày 14-5-2026, hai đối tượng nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất rồi tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của hai nạn nhân. Đến tối ngày 21-5-2026 thì ra tay sát hại hai nạn nhân với ba phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee’f.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, HKTT: ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP. Hồ Chí Minh – tỉnh Tây Ninh) và 07 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan. Kết quả khám phá nhanh vụ án giết người do hai thủ phạm người Samoan thực hiện thể hiện trình độ, bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng Công an trước Đảng và nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.

Tại họp báo, đại diện Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đã phối hợp Công an TP.HCM truy bắt thành công hai nghi phạm liên quan vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng người, động cơ gây án cũng như các hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 22-5, lực lượng công an tại Tây Ninh đã phát thông báo khẩn truy tìm hai nghi phạm người nước ngoài liên quan vụ giết người xảy ra tại TP.HCM. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định sau khi gây án, hai người này đón taxi di chuyển từ TP.HCM về hướng Tây Ninh nhằm tìm đường bỏ trốn.

Hai nghi phạm được xác định gồm Lang Kenny Trong Minh Do (33 tuổi, Việt kiều) và White Justin John (39 tuổi, quốc tịch nước ngoài).

Quá trình truy xét cho thấy sau khi rời TP.HCM, hai nghi phạm xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi tiếp tục bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

