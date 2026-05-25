Ô tô chạy gần 100 km/h tông trúng con bò trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 25/05/2026 18:05

(PLO)- Ô tô con đang chạy gần 100 km/h trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì bất ngờ tông phải một con bò lao qua dải phân cách vào.

Ngày 25-5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hi hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa (TP Đồng Nai): Chiếc ô tô tông vào con bò.

Camera hành trình ghi cảnh ô tô tông vào con bò trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo nội dung clip, trưa 24-5, ô tô con đang lưu thông với vận tốc gần 100km/h theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km59+600 đoạn xã Xuân Hòa, tài xế bất ngờ gặp một con bò lao từ dải phân cách sang phần đường xe chạy.

Con bò bất ngờ lao từ phía đường ngược chiều qua dải phân cách khiến tài xế không kịp xử lý. Ảnh: Cắt từ clip

Tình huống bất ngờ khiến tài xế không kịp xử lý, chiếc xe tông thẳng và hất văng con bò. Cú va chạm mạnh khiến nắp ca pô ô tô bật tung, phần đầu xe hư hỏng nặng, túi khí bung ra.

Rất may thời điểm xảy ra tai nạn các xe đi trên cao tốc giữ khoảng cách nên đã không xảy ra tình huống tai nạn giao thông khác.

Con bò bị ô tô tông trúng nằm bất động. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Đơn vị quản lý cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã đề nghị các xã, phường tăng cường tuyên truyền cho người dân không chăn thả gia súc vào hành lang an toàn của cao tốc; đồng thời rà soát, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn, phá hoại tài sản của đường cao tốc.

Cú va chạm mạnh khiến túi khí trên ô tô bung ra. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ hành lang cao tốc để gia súc xâm nhập vào khu vực đường tìm kiếm thức ăn.