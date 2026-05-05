Giải cứu 21 người mắc kẹt trong vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 05/05/2026 09:37

(PLO)- Sau cú tông mạnh vào sau xe đầu kéo đi cùng chiều, phần đầu chiếc ô tô khách bị vỡ nát khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt trong xe, tài xế tử vong.

Khoảng 2 giờ sáng 5-5, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đầu kéo đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vụ việc xảy ra theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, thuộc địa phận phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều hành khách và tài xế bị mắc kẹt trong xe.

Ngay khi nhận thông tin, Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Phần đầu ô tô khách bị bẹp dúm.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhận thấy chiếc ô tô khách do cú tông mạnh phần đầu xe bị hư hỏng không thể mở cửa. Điều này khiến tất cả hành khách mắc kẹt trong xe, nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Lực lượng đã triển khai các biện pháp giải cứu 21 người ra khỏi xe khách. Một số người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách bị thương nặng đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.