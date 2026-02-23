Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ vì 3 vụ tai nạn liên hoàn trong một giờ 23/02/2026 16:14

(PLO)- Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 23-2, tại Km76+100 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Bắc – Nam (đoạn qua xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm giữa 5 ô tô con.

Vụ va chạm giữa 5 ô tô con tông liên hoàn. Ảnh: AX.

Vụ tai nạn khiến các xe nằm chắn ngang mặt đường, nhiều phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi, mảnh vỡ văng rải rác. Các phương tiện phía sau phải giảm tốc, tài xế buộc phải đánh lái sang làn dừng khẩn cấp để thoát khỏi điểm ùn ứ.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30, tại Km66 (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) gần lối ra Tỉnh lộ 765 cũng trên cao tốc này xảy ra va chạm giữa 3 ô tô lưu thông cùng chiều hướng Bắc - Nam.

Các xe "dính chùm" khiến một làn đường bị thu hẹp, giao thông tiếp tục rơi vào tình trạng ùn ứ.

Hiện trường vụ va chạm giữa 3 ô tô trên cao tốc. Ảnh: AX.

Đến khoảng 14 giờ, tại đoạn Km63 (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) gần nút giao Quốc lộ 1 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tiếp tục xảy ra một vụ va chạm. Sự cố khiến dòng xe di chuyển chậm do khoảng cách giữa các xe không được đảm bảo.

Rất may các vụ tai nạn đều không có người bị thương. Ảnh: AX.

Rất may, các vụ tai nạn giao thông nói trên đều không gây thương vong về người.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại các hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.