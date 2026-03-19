Ông Trump: Israel sẽ không tiếp tục tấn công mỏ khí ‘cực kỳ quan trọng và giá trị’ South Pars của Iran 19/03/2026 12:36

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan mỏ South Pars của Iran.

Trong bài đăng ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr (miền nam Iran), nhưng chỉ một phần nhỏ của khu vực này bị đánh trúng.

Theo ông Trump, Mỹ không được biết trước về cuộc tấn công nói trên, đồng thời khẳng định Qatar “không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào” và cũng không biết trước vụ việc sẽ xảy ra.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vì không nắm được các thông tin này cũng như các chi tiết liên quan vụ tấn công South Pars, nên Iran đã có hành động tấn công mà ông cho là “vô lý và bất công” nhằm vào một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ không có thêm cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào mỏ khí South Pars, trừ khi Iran tiếp tục tấn công Qatar, quốc gia mà ông mô tả là “hoàn toàn vô tội” trong vụ việc này.

“Israel sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan mỏ South Pars cực kỳ quan trọng và giá trị này, trừ khi Iran tiếp tục tấn công Qatar - một quốc gia hoàn toàn vô can trong vụ việc” - ông Trump viết.

Ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar thì Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ mỏ khí South Pars với mức sức mạnh mà Iran “chưa từng thấy trước đây”.

Dù vậy, ông Trump cho biết ông không muốn cho phép mức độ bạo lực và hủy diệt như vậy vì những hệ lụy lâu dài đối với tương lai của Iran.

“Tuy nhiên, nếu cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó” - ông Trump nhấn mạnh.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở khí đốt tự nhiên liên quan mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars đã bị tấn công. Tờ The Times of Israel cũng dẫn lời quan chức Israel rằng không quân nước này ngày 18-3 đã không kích vào cơ sở khí đốt nói trên.

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí ở Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Cuối ngày 18-3 (giờ địa phương, tức sáng sớm 19-3 theo giờ VN), chính quyền Qatar báo cáo về một vụ cháy tại cơ sở khí đốt Ras Laffan của nước này sau một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ Nội vụ Qatar sau đó cho biết đám cháy đã được kiểm soát.