Chiến sự Nga-Ukraine 18-3: Nga đánh rát, 268 đợt giao tranh; Đụng độ ở tỉnh Kursk; Moscow nói có 56 nước âm mưu tấn công khủng bố Nga 18/03/2026 08:17

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói Iran "lừa" Ukraine về mức độ hỗ trợ quân sự cho Nga; Moscow nói có 56 nước âm mưu tấn công khủng bố Nga, lo ngại "không nơi nào hoàn toàn an toàn" trước Kiev.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 17-3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết 2 bên đã xảy ra 268 cuộc giao tranh, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo Bộ này, phía Nga đã thực hiện 48 cuộc không kích, thả 170 bom dẫn đường, sử dụng 5.036 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.863 vụ pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của quân đội Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết giao tranh diễn ra trên nhiều hướng. Ở khu vực Bắc Slobozhansky và tỉnh Kursk (Nga) xảy ra 3 cuộc đụng độ, cùng hơn 100 vụ pháo kích.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trên hướng Nam Slobozhansky và Kupiansk, Nga lần lượt tiến hành 12 và 13 cuộc tấn công, một số trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Ở các hướng Lyman, Sloviansk và Kramatorsk, lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi hoặc ngăn chặn nhiều nỗ lực tiến quân của phía Nga.

Giao tranh đặc biệt dữ dội tại Kostiantynivka với 44 cuộc tấn công và Pokrovsk (đều ở Donetsk) với 70 cuộc tấn công trong ngày.

Phía Ukraine ước tính riêng tại hướng Pokrovsk có 197 binh sĩ Nga thiệt mạng và 70 người bị thương, đồng thời nhiều khí tài và máy bay không người lái bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Theo phía Ukraine, tình hình tại các hướng khác không ghi nhận thay đổi đáng kể.

Ông Zelensky nói Iran “đánh lừa” Ukraine về mức độ hỗ trợ quân sự cho Nga

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Jerusalem Post đăng ngày 16-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Iran đã “đánh lừa” Ukraine về mức độ hỗ trợ quân sự cho Nga.

“Dĩ nhiên họ đã nói dối” - ông Zelensky nói khi nhắc lại các tiếp xúc ban đầu giữa Kiev và Tehran.

Theo ông, các quan chức Iran khẳng định họ chỉ cung cấp cho Nga một số lượng hạn chế UAV Shahed, “khoảng 1.200 hoặc 1.300 chiếc, và chỉ vậy thôi”.

“Nhưng điều đó không đúng” - ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine từng cảnh báo Iran không chuyển giao loại vũ khí này, nói với Tehran rằng chúng sẽ được dùng để tấn công dân thường. Thế nhưng, Moscow và Tehran sau đó đã mở rộng hợp tác quân sự.

“Chúng tôi đã có trải nghiệm khủng khiếp với những UAV này. Có những ngày chúng tôi phải đối mặt 350 hoặc 500 UAV Iran” - ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, quan hệ hợp tác này sau đó vượt ra ngoài việc chuyển giao vũ khí đơn thuần. Ông cho rằng Iran đã cung cấp giấy phép và hỗ trợ kỹ thuật giúp Nga mở rộng sản xuất UAV trong nước, đồng thời lực lượng Nga sau đó cũng góp phần cải tiến các hệ thống này.

Phía Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Moscow nói có tới 56 nước đang âm mưu tấn công khủng bố Nga

Trong một cuộc họp ngày 17-3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết Nga hiện phải “với mức độ phối hợp cao nhất” đối phó các hành động của 56 quốc gia mà Moscow cho là đang tìm cách tiến hành các vụ tấn công khủng bố và phá hoại nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.

Ông Shoigu không nêu cụ thể là các nước nào.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Shoigu cho rằng chính quyền Ukraine cùng các đối tác đang liên tục tìm cách tiến hành các vụ phá hoại và tấn công khủng bố bên trong lãnh thổ Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Theo ông Shoigu, trong năm 2025 đã xảy ra 1.830 vụ tấn công khủng bố tại Nga, tăng 40% so với năm 2024 (1.101 vụ) và gấp 6,5 lần so với năm 2023 (271 vụ).

Vị quan chức cũng nói rằng số cuộc không kích mà Kiev tiến hành nhằm vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Nga đã tăng gần 4 lần trong năm 2025, với hơn 23.000 cuộc tấn công, so với khoảng 6.200 cuộc vào năm 2024.

Theo ông Shoigu, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đang trở nên “ngày càng cận kề và lan rộng hơn”.

Ông cảnh báo rằng việc đánh giá thấp các mối đe dọa an ninh hoặc chậm khắc phục các lỗ hổng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm suy yếu ổn định kinh tế - xã hội và gây khó khăn cho hoạt động hậu cần của quân đội Nga.

Về an ninh khu vực, ông nói rằng trước đây tỉnh Ural nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng hiện nay đã nằm trong vùng nguy cơ trực tiếp. Theo ông, với tốc độ phát triển của các hệ thống vũ khí và sự tinh vi trong chiến thuật của đối phương, “không khu vực nào của Nga có thể cảm thấy hoàn toàn an toàn”.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-3 thông báo lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư tại tỉnh Sumy và Donetsk (Ukraine) trong ngày qua, TASS đưa tin.

"Thông qua các hoạt động tác chiến tích cực, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát khu định cư Sopych ở Sumy. Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam đã kiểm soát khu định cư Kaleniki ở Donetsk" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Về tình hình chiến trường, các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục tấn công dọc tuyến giao tranh. Nga cho biết một số đơn vị đã cải thiện vị trí tiền phương và tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại Dnepropetrovsk và Zaporizhia.

Moscow cũng tuyên bố đã phá hủy nhiều khí tài của Ukraine, gồm xe bọc thép, pháo binh, kho đạn cùng một số hệ thống tác chiến điện tử và radar phản pháo.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.240 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên khắp các mặt trận trong ngày qua.

Cũng trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga báo cáo đã đánh chặn và phá hủy thành công 421 UAV cùng 7 quả bom lượn của Ukraine.