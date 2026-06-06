Ông Putin đăng đàn trả lời bức thư ‘khiếm nhã’ của ông Zelensky 06/06/2026 05:21

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng bức thư “chứa đựng một số nhận xét khiếm nhã”.

Ngày 5-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng hiện tại ông không thấy lý do gì để gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Ukraine, theo đài RT.

Hôm 4-6, ông Zelensky công bố một “bức thư ngỏ” trên trang web của mình, trong đó kêu gọi ông Putin tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua một cuộc gặp trực tiếp. Trong thư, ông Zelensky mô tả cuộc xung đột là “lựa chọn cá nhân” của ông Putin và cho rằng điều đó sẽ mang lại “những hậu quả tiêu cực” cho Nga.

Ông Zelensky cho rằng đa số người Nga đã mệt mỏi với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine, tình trạng lạm phát cao cũng như thiếu hụt nhiên liệu, và hiện đã sẵn sàng cho hòa bình. Ông cũng ám chỉ rằng việc tiếp tục cuộc chiến có thể đe dọa chính vị thế của ông Putin, thêm rằng tuổi tác của nhà lãnh đạo Nga “đang bắt đầu bộc lộ tác động” sau nhiều thập niên nắm quyền.

Đáp lại, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Putin cho rằng “tác giả của bức thư” đã làm mọi cách để khiến các cuộc đối thoại trở nên bất khả thi, đồng thời nói thêm rằng ngay cả lời kêu gọi đàm phán mới nhất của ông Zelensky cũng chứa đựng “những yếu tố ngạo mạn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 5-6. Ảnh: TASS

“Bức thư này chứa đựng một số nhận xét khiếm nhã. Đây là gì? Có phải là cách để tạo điều kiện cho các cuộc gặp mặt và đàm phán trực tiếp hay không? Hay là đang tạo ra một tình huống mà trên thực tế khiến mọi cuộc gặp trực tiếp đều không thể diễn ra?” - ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu ông có gặp Zelensky hay không, nhà lãnh đạo Nga trả lời: “Tôi không thấy có ý nghĩa gì trong việc gặp mặt; điều duy nhất phía Ukraine muốn là ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần các thỏa thuận - không phải cho sáu tháng, không phải cho ba tháng, mà là lâu dài”.

Tổng thống Nga cho rằng tuổi tác chỉ là một con số và điều thực sự quan trọng là năng lực cũng như hiệu quả công việc của một người.

“Tác giả bức thư đã nhắc đến tuổi tác của tôi. Tôi có thể nói gì đây? Dĩ nhiên, ai cũng nên nghĩ đến tuổi tác của mình. Nhưng theo tôi, nhiều chính trị gia khác vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của họ ở độ tuổi như tôi. Một số thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Điều quan trọng nhất đối với một chính trị gia không phải là tuổi tác, mà là năng lực và khả năng hoàn thành công việc” - theo tổng thống Nga.

Nói về thời gian giữ chức tổng thống, ông Putin nhấn mạnh rằng ông đã tại vị lâu như vậy vì liên tục được tái đắc cử.

“Người ta không nên sợ tham gia bầu cử” - nhà lãnh đạo Nga nói, cho rằng “duy trì quyền lực trái với hiến pháp đồng nghĩa với việc tiếm quyền”.

Nga nhiều lần khẳng định Tổng thống Zelensky là một nhà lãnh đạo “không hợp pháp” vì nhiệm kỳ của ông đã hết hạn vào tháng 5-2024 nhưng chưa thể tổ chức bầu cử do lệnh thiết quân luật.

Tổng thống Putin cũng cho rằng việc Tổng thống Zelensky muốn nhận vũ khí từ Mỹ nhưng lại không muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò bảo đảm cho các thỏa thuận giữa Nga và Ukraine là điều “gây ra nhiều câu hỏi”.

“Chắc chắn những bên bảo đảm đáng tin cậy luôn được hoan nghênh, nhưng không rõ vì sao ông ấy lại từ chối chấp nhận chính quyền Mỹ và Tổng thống Trump trong vai trò đó” - ông nói.

Theo ông Putin, Moscow và Kiev cần tự giải quyết những vấn đề cốt lõi liên quan Ukraine, còn các quốc gia khác có thể “đóng vai trò bên bảo đảm”.

Ông Putin tiết lộ rằng ông Zelensky gần đây đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp thông qua một doanh nhân Nga.

“Chúng tôi chưa bao giờ từ chối gặp ông Zelensky, nhưng không cần phải ‘múc nước từ chiếc bình rỗng sang một chiếc bình rỗng khác’. Trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, cần phải tìm ra các giải pháp cho tình hình hiện nay; cho đến khi đó, Nga ‘không thấy có ý nghĩa’ trong một cuộc gặp như vậy” - người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh.

Về phía Ukraine, trong bài phát biểu qua video đêm 5-6, ông Zelensky cho rằng phản ứng của ông Putin đối với đề xuất gặp mặt trực tiếp đã cho thấy rõ rằng nhà lãnh đạo Nga không muốn chấm dứt cuộc chiến.

“Đáng tiếc là phía Nga một lần nữa lựa chọn chiến tranh. Mọi người đều đã nghe câu trả lời đó. Một câu trả lời yếu ớt. Tôi nghĩ câu trả lời này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng” - ông Zelensky nói.

Theo tổng thống Ukraine, điều đó đồng nghĩa với việc cần tiếp tục tìm cách làm giảm nguồn thu của Nga và gia tăng sức ép đối với Moscow.