Ukraine tấn công St. Petersburg trước thềm diễn đàn kinh tế quan trọng do ông Putin chủ trì 03/06/2026 14:50

Rạng sáng 3-6, hàng chục máy bay không người lái (UAV) đã tấn công TP St. Petersburg (tỉnh Leningrad, Nga) trước thềm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - hội nghị thường niên quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, theo hãng thông tấn TASS.

Chính quyền St. Petersburg nói rằng các UAV của Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại Kronstadt cùng hai quận Kirovsky và Krasnoselsky của TP, khiến một số người bị thương.

Theo thông cáo của chính quyền St. Petersburg, một số công trình đã bị hư hại, một số người bị thương, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad - ông Aleksandr Drozdenko viết trên nền tảng Max rằng 59 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Leningrad ở khu vực tây bắc nước Nga trong đêm 2, rạng sáng 3-6.

Khói bốc lên tại TP St. Petersburg (tỉnh Leningrad, Nga) sau cuộc tấn công ngày 3-6. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy hơn 350 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực trong đêm, không chỉ gần biên giới mà còn tại các địa phương nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nước Nga như Moscow, St. Petersburg và Novgorod.

Tại TP Smolensk ở miền tây nước Nga, gần biên giới Belarus, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những “cơ sở hạ tầng trọng yếu”, theo Tỉnh trưởng Smolensk - ông Vasiliy Anokhin.

Ông Anokhin cho biết hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng “trong lúc chữa cháy do các mảnh vỡ từ UAV đối phương bị bắn hạ gây ra”. Ngoài ra, có hai lính cứu hỏa và một dân thường bị thương nhẹ.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công tầm xa đã đánh trúng những “mục tiêu then chốt”, trong đó có Kho cảng Dầu mỏ St. Petersburg, một trong những trung tâm trung chuyển dầu mỏ lớn nhất khu vực tây bắc nước Nga.

Ông Zelensky cho biết các mục tiêu khác bao gồm những cơ sở quân sự tại căn cứ Kronstadt - một cảng hải quân nằm trên đảo gần St. Petersburg - cùng một cơ sở tại tỉnh Tambov mà Ukraine cáo buộc tham gia sản xuất vũ khí cho Nga.

Các cuộc tấn công diễn ra đúng thời điểm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) khai mạc vào ngày 3-6. Đây là sự kiện kinh doanh lớn thường được ví như “Diễn đàn Davos của Nga”.

Một thành viên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tham dự diễn đàn, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm có một quan chức Mỹ tham gia sự kiện này.