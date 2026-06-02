Chiến sự Nga-Ukraine 2-6: Thủ đô Kiev hứng không kích dữ dội; Ông Zelensky lo Nga tấn công quy mô lớn 02/06/2026 08:33

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 1-6 tiếp tục diễn biến ác liệt trên nhiều khu vực tiền tuyến.

Thủ đô Kiev hứng không kích dữ dội, Nga nã hơn 5.800 UAV vào Ukraine

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 1-6, giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 178 cuộc giao tranh, trong đó hướng Pokrovsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên toàn mặt trận, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã mở 68 cuộc không kích, thả 244 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã dùng 5.859 UAV nhằm vào các vị trí của Ukraine và các khu dân cư và mở 2.187 cuộc tấn công bằng pháo binh.

Tại Pokrovsk, Nga mở 36 đợt tiến công tại các khu vực bao gồm Dorozhnie, Novooleksandrivka, Rodynske, Pokrovsk, Kotlyne, Molodetske, Udachne, Muravka và Horikhove, cũng như hướng tới Novyi Donbas, Shevchenko, Bilytske và Serhiivka.

Theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã tiêu diệt 32 lính Nga, làm 9 lính Nga bị thương trong khu vực này. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy 2 xe, 6 thiết bị chuyên dụng, 1 xe địa hình bốn bánh và các hầm trú ẩn của đối phương. Cạnh đó, hơn 200 UAV Nga đã bị phá hủy hoặc gây nhiễu và một trung tâm chỉ huy UAV Nga cũng bị phá huỷ.

Trong khi đó, thủ đô Kiev đã hứng chịu đợt không kích dữ dội của Nga vào sáng sớm 2-6. Các cột khói lớn đã bốc lên trên bầu trời Kiev sau khi còi báo động không kích được kích hoạt.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko, cho biết một đám cháy đã bùng phát tại khu vực phi dân cư ở quận Podil, trong khi một tòa nhà chung cư 9 tầng bị cháy sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi trúng phần mái. Tại quận Obolon, nhiều ô tô và khu vực trống cũng bốc cháy do mảnh vỡ từ tên lửa, trong đó có một khu vực gần trường mẫu giáo.

Ukraine tấn công tàu hàng Leonid Pestrikov của Nga tại cảng Berdiansk. Nguồn: FACEBOOK

Trong ngày 1-6, phía Ukraine cho biết đã tấn công nhằm vào tàu hàng Leonid Pestrikov của Nga tại cảng Berdiansk, khu vực Ukraine nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bằng UAV Zozulia tầm trung với đầu đạn nổ mạnh 50 kg. Trung đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 422 đã công bố video về cuộc tấn công này trên Facebook.

Ông Zelensky cảnh báo Nga tấn công quy mô lớn

Trong bài phát biểu đêm 1-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết vẫn đang cảnh giác trong bối cảnh có các cảnh báo tình báo về việc Nga sẽ mở một cuộc tấn công quy mô lớn, theo Ukrinform.

"Các cảnh báo tình báo về các cuộc tấn công của Nga vẫn còn giá trị. Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga là điều hoàn toàn có thể xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng phòng không của Ukraine luôn sẵn sàng 24/7 ở mức độ tối đa với nguồn lực hiện có” - ông Zelensky nói.

Lính Ukraine tại TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, ông Andrii Yusov - người phát ngôn của Tổng cục Tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã thể hiện công khai việc sẵn sàng tấn công, sau đó lại hoãn thực hiện như một yếu tố gây áp lực tâm lý.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước ngoài rời khỏi Kiev và tránh xa các cơ sở quân sự và chính phủ, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" nhằm vào thủ đô của Ukraine.

Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày

Cập nhật chiến sự ngày 1-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.335 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã giành được khu định cư Tikhonovka ở tỉnh Donetsk. Bộ này cũng cập nhật tình hình tác chiến của các nhóm quân, trong đó, Nhóm tác chiến Phía đông và Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất.

Cụ thể, Nhóm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xung kích, 2 lữ đoàn không vận, 3 trung đoàn xung kích và 1 lữ đoàn bộ binh hải quân Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Kolomiytsy, Malomikhailovka và Vasilkovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và Komsomolskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ukraine đã mất hơn 455 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 1 khẩu pháo M101 105mm do Mỹ sản xuất tại khu vực tác chiến này.

Còn Nhóm tác chiến trung tâm gây tổn thất cho các lữ đoàn Ukraine tại gần các khu định cư Kutuzovka, Belitskoye, Gruzskoye, Annovka, Svyatogorovka và Kucherov Yar thuộc tỉnh Donetsk và Novopavlovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 330 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 2 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử tại khu vực tác chiến này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói thêm rằng trong ngày, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 233 UAV và 9 quả bom thông minh của Ukraine.