Ngày đầu tiên chỉ bán xăng E10, E5 ở TP.HCM ra sao? 01/06/2026 15:25

Sáng ngày 1-6, thị trường xăng dầu đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31-12-2030.

Khách hàng đổ xăng sinh học vào sáng ngày 1-6. Ảnh: THU HÀ

Đã sẵn sàng bán và đổ xăng E10

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM sáng ngày 1-6 cho thấy, các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Văn Sỹ, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh… đã bổ sung các bảng thông tin liên quan đến xăng E10.

Trên các trụ xăng, nhân viên đã sớm thay thế thông tin của xăng thành Xăng E10 RON 95 Mức 3. Lượng khách đến cây xăng được ghi nhận diễn ra bình thường và đông đúc ở những cửa hàng lớn.

Thông tin xăng đã được điều chỉnh và dán trên các trụ xăng. Ảnh: THU HÀ

Trao đổi với PLO, nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Sĩ (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã bán xăng E10 từ ngày giữa tháng 5.

Khách đổ xăng vẫn đông đúc. Ảnh: THU HÀ

"Phần lớn khách vẫn đổ xăng E10 bình thường, cũng có người hỏi về lộ trình, hoặc băn khoăn về chất lượng, song chưa có ai phản ứng gay gắt hoặc lắc xe như trên mạng xã hội"- người này chia sẻ.

Về phía khách hàng, anh Hiếu, người dân tại TP.HCM vừa đổ đầy bình xăng E10 cho biết, từ giữa tháng 5 anh đã đổ xăng E10.

Anh Hiếu cho biết xe của anh sản xuất từ năm 2006, tức là đã 20 năm, ban đầu có hơi lo ngại nhưng sau khi đổ xăng E10 xe vẫn chạy bình thường, chỉ có phần hơi hụt ga nhẹ mỗi khi đề máy.

Anh Hiếu cho biết xe anh sản xuất năm 2006 và đang sử dụng xăng E10. Ảnh: THU HÀ

"Xe của tôi chở khá nặng, và di chuyển nhiều, nhưng cảm nhận hơn 1 tháng này là bình thường. Dù vậy tôi vẫn thừa nhận, lâu lâu xe bị hụt hơi khi đề và có vẻ tốn nhiên liệu hơn khoảng 5-10% so với khi sử dụng xăng khoáng"- anh Hiếu nói.

Tại đây, anh Hiếu cũng kể, tuần trước khách hàng đến đổi gas tại cửa hàng của anh Hiếu, tuy nhiên xe lại chết máy. Người khách đặt nghi vấn là do xăng E10, tuy nhiên khi kiểm tra bình xăng, anh Hiếu nhận ra nguyên nhân gây hụt ga, chết máy là do vòi phun xăng (kim phun) bị nghẹt.

Tương tự, chị Thanh Dung, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM cũng cho biết, gia đình chị đã đổ xăng khoáng từ cuối tháng 5 cho xe ô tô Toyota Vios, sản xuất năm 2024 và xe máy Vision 2013.

Vì đều là dòng xe mới, nên chị Dung cảm thấy máy vẫn hoạt động bình thường, không có hiện tượng hụt ga, cũng không cần lắc xe trước khi sử dụng như trên mạng lan truyền. Tuy nhiên cũng giống như anh Hiếu, chị Dung cảm nhận nhiên liệu nhanh hết hơn bình thường.

Tuy nhiên, ghi nhận vào sáng 1-6 tại một cây xăng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, vẫn có khách hàng hỏi mua xăng khoáng. Vị này cho biết, hiện lượng xăng còn trong bình là xăng khoáng và chuẩn bị di chuyển đường xa nên anh phải cây xăng còn bán RON 95 để mua, nhằm tránh trộn lẫn nhiên liệu, gây hư hỏng động cơ.

Trước đó, vào chiều ngày 31-5 trên các hội nhóm mạng xã hội, vẫn còn nhiều bài đăng tìm cây xăng còn bán A95, RON 95 để tranh thủ đổ trước thời điểm chính thức chuyển từ xăng khoáng sang xăng sinh học.

Tại các cây xăng, cửa hàng xăng dầu dán các thông tin về xăng sinh học tạo sự an tâm cho người sử dụng. Ảnh: THU HÀ

Cần bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu

Theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8-2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức về tác động phổ biến của xăng E5, E10 lên động cơ xe.

Tuy vậy, cơ quan quản lý, các chuyên gia của ngành xe đều khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày.

Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín.