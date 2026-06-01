Petrolimex Sài Gòn tiên phong đưa xăng sinh học E10 vào cuộc sống 01/06/2026 10:18

(PLO)- Ngày 1-6-2026, Việt Nam chính thức bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, tiến tới mục tiêu giảm phát thải được Chính phủ bắt đầu triển khai từ năm 2012. Trên hành trình đó, Petrolimex Sài Gòn luôn tiên phong, nỗ lực đưa năng lượng xanh vào cuộc sống.

Trong bối cảnh thị trường và xung đột toàn cầu luôn biến động, chuyển đổi xanh là giải pháp góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero quốc gia.

Hành lang pháp lý cho xăng sinh học E10

Đối với lĩnh vực xăng dầu, một trong những bước chuyển đổi quan trọng là từ ngày 1-6-2026, Việt Nam chính thức bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Để lộ trình chuyển đổi xanh được thuận lợi, việc định hướng từ chính sách đã hình thành và cụ thể hóa tại nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị, bắt đầu từ năm 2012.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 4-9-2025, về phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải và bảo vệ môi trường (Nguồn ảnh: Bộ Công thương).

Khởi điểm là vào ngày 22-11-2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Quyết định 53 xác lập chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học, quy định lộ trình phối trộn ethanol vào xăng, trong đó xăng E5 được triển khai trước, xăng E10 được định hướng áp dụng trong tương lai.

Tháng 11-2014, Petrolimex Sài Gòn là đơn vị tiên phong trên cả nước chính thức phân phối xăng E5 RON 92 ra thị trường TP.HCM. Đến năm 2018, xăng sinh học E5 mới chính thức được triển khai diện rộng trên phạm vi cả nước.

Tiếp nối là lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 được triển khai theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 55 (năm 2020) và Nghị quyết 70 (năm 2025) của Bộ Chính trị về phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Ngày 7-11-2025, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo quy định này, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc.

Tiếp nối, là những công văn, chỉ thị quan trọng như Công văn 11520/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg, Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học cũng như rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10.

Sự chủ động của các doanh nghiệp lớn – điều kiện tiên quyết

Thực hiện lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, những doanh nghiệp lớn như Petrolimex luôn là đơn vị chủ động, tiên phong thí điểm.

Hệ thống phối trộn xăng sinh học E10 tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Nếu như xăng sinh học E5, Petrolimex triển khai bán hàng trên toàn hệ thống từ tháng 12-2017, sớm hơn lộ trình 1-1-2018 của Chính phủ thì đối với mặt hàng xăng E10, ngay từ ngày 1-8-2025, Petrolimex triển khai thí điểm kinh doanh mặt hàng nhiên liệu xanh – sạch này tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng nhằm đánh giá năng lực hạ tầng và khả năng cung ứng thực tế.

Sau gần một năm thí điểm, đến nay, Petrolimex đã hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trên toàn hệ thống, sớm hơn thời gian thông tư 50 của Bộ Công thương yêu cầu.

Để luôn giữ vị thế tiên phong, Petrolimex đã chủ động lên kế hoạch tạo nguồn từ cuối năm 2025. Ngay trong tháng 4-2026, Tập đoàn đã tập kết gần 40.000 m3 ethanol về các đầu cảng và điểm pha chế. Đối với xăng khoáng, Tập đoàn cũng đã chốt các hợp đồng dài hạn (cả trong nước và nhập khẩu) với tỷ lệ đảm bảo trên 80%.

Trong ba doanh nghiệp đầu mối lớn được cấp phép phối trộn xăng E10, Petrolimex sở hữu 7 điểm. Petrolimex Sài Gòn- đơn vị thành viên của Petrolimex có 1 điểm phối trộn là Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Tổng kho được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu vào ngày 12-5-2026 đối với sản phẩm Xăng E10 RON95 mức 5, đáp ứng cả hai phương pháp in-line và in-tank.

Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Với vai trò Tổng kho xăng dầu lớn nhất cả nước, Công ty đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kho bể và công nghệ phối trộn, năng lực xuất thuỷ bộ tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè để đáp ứng tiến độ chuyển đổi hoàn toàn xăng sinh học, phục vụ nhu cầu năng lượng của khu vực Đông Nam Bộ”.

Như vậy, từ khâu nguyên liệu, phối trộn đến cung ứng, Petrolimex Sài Gòn đã chuẩn bị từ rất sớm, để sẵn sàng phục vụ người dân khu vực miền Nam xăng sinh học E10 -nguồn năng lượng xanh, sạch.