Phường Cầu Ông Lãnh tặng cây xanh và bẫy muỗi cho người dân 17/05/2026 14:13

(PLO)- Chính quyền và người dân phường Cầu Ông Lãnh chung tay thực hiện tháo dỡ quảng cáo bẩn, trao tặng cây xanh và bẫy muỗi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước mùa mưa.

Ngày 17-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt 8 Tổ tự quản Đoàn kết – Văn minh – Nghĩa tình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động 8 tổ tự quản nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người dân, là giải pháp góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM ra mắt 8 Tổ tự quản Đoàn kết – Văn minh – Nghĩa tình. Ảnh: NV

"Thông qua tổ tự quản, chúng tôi mong muốn mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một môi trường sống ngày càng xanh-sạch-đẹp, người dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực..."- bà Tuyên nói.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động chỉnh trang khu dân cư xanh – sạch – đẹp và chăm lo đời sống người dân.

Cụ thể, các tình nguyện viên của phường tiến hành tháo dỡ, bóc xóa bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường và hẻm nhỏ.

Các tình nguyện viên của phường tháo dỡ, bóc xóa các bảng quảng cáo sai quy định. Ảnh: NV

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần tự quản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị và xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp.

Nằm trong chuỗi hoạt động, phường cũng đã tổ chức hoạt động tặng cây xanh tận nhà cho người dân. Đặc biệt là các hộ sống trong hẻm nhỏ, thiếu không gian xanh.

Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hoạt động tặng cây xanh tận nhà cho người dân. Ảnh. Ảnh: NV

Những loại cây được chọn trao tặng đều là cây đô thị dễ trồng, dễ chăm sóc, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện ánh sáng trong nhà hoặc ban công.

Phường Cầu Ông Lãnh đã vận động mạnh thường quân tặng 150 bẫy muỗi cho người dân trước mùa mưa. Ảnh: NV

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất khi mùa mưa đến, phường Cầu Ông Lãnh còn vận động mạnh thường quân tặng 150 bẫy muỗi cho người dân.