Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trồng 25 nghìn cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây 22/02/2026 18:11

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 với quy mô toàn bộ đơn vị và các đồn.

Ngày 22-2 (nhằm ngày 6-1 âm lịch), hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây.

Ban kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, biên giới nơi đóng quân của từng đơn vị.

Phát huy tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua cùng với phong trào chung của cả nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia trồng được 850 ngàn cây xanh các loại trên diện tích 650 ha.

Chính quyền địa phương cùng nhiều lực lượng chung tay hưởng ứng.

Đồng thời, tích cực, chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngày một tốt hơn.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, Đồn Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trồng hơn 25 ngàn cây xanh các loại như phi lao, keo, tràm, cây ăn quả, cây lấy gỗ... trong khuôn viên đơn vị, địa bàn đơn vị đóng quân.

Khoảng 650 ha cây xanh được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tham gia trồng trong nhiều năm qua.

Đây là hoạt động thường niên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhằm khơi dậy tinh thần lao động tích cực, ý thức trách nhiệm trong việc trồng cây và bảo vệ cây xanh.

Đồng thời góp phần bảo vệ rừng và rừng khu vực biên giới, khu vực phòng hộ vùng ven biển; xây dựng cảnh quan, môi trường cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp”.