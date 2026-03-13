Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp các đơn vị trao nhiều phần quà ý nghĩa 13/03/2026 16:27

(PLO)- Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp các đơn vị trao nhiều phần quà ý nghĩa đến bà con trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, phường Bình Đông và phường Chánh Hưng.

Vừa qua, tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh, Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Ban Thường vụ Đoàn xã, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2026) và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên, hội viên và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Chương trình được tổ chức với tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đồng hành cùng chương trình là Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn (SCBA).

Trong khuôn khổ hoạt động, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà cho đoàn viên, hội viên và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, góp phần động viên, hỗ trợ các trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình còn có hoạt động tuyên truyền, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho phụ nữ.

Tại đây, bác sĩ Châu Quốc Khánh, công tác tại khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về chăm sóc da và bí quyết làm đẹp an toàn, hiệu quả cho hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên tham dự.

Bác sĩ Châu Quốc Khánh chia sẻ kiến thức chăm sóc da và bí quyết làm đẹp an toàn.

Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM cũng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông và Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn (SCBA) trao tặng 50 phần quà cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường Bình Đông.

Trao tặng 50 phần quà cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường Bình Đông.

Tại đây, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông, cho biết thực tế trên địa bàn phường vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn. Hiện phường Bình Đông có 193 hộ trước đây là hộ nghèo, nay được đưa vào danh sách hộ cận nghèo, cùng với đó là 494 hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ.

Bà Trang gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành, hỗ trợ địa phương trao tặng những phần quà thiết thực đến các gia đình còn nhiều khó khăn.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Đông (ở giữa) trao thư cảm ơn cho đại diện Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM và Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn.

Theo bà Trang, đối với các hộ gia đình hôm nay được nhận quà, đây là những phần quà rất ý nghĩa để hỗ trợ bà con trên địa bàn phường Bình Đông. Mong rằng các gia đình sẽ trân trọng những phần quà này như một tình cảm sẻ chia, sự quan tâm và tấm lòng của các đơn vị đã đồng hành cùng địa phương.

“Chúng tôi rất mong, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các anh chị, các đơn vị để cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung để TP của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – bà Trang chia sẻ.

Trao 120 phần quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trước đó tại phường Chánh Hưng, Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM cũng phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn (SCBA) trao quà cho 120 thanh niên lên đường nhập ngũ.