Hồ tiêu chín rụng đầy gốc, chủ vườn 'đỏ mắt' tìm nhân công 11/03/2026 17:22

(PLO)- Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch hồ tiêu nhưng nhiều chủ vườn không thuê được người hái dù sẵn sàng trả giá cao.

Tỉnh Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch hồ tiêu nhưng khan hiếm lao động, nhiều chủ vườn phải thuê những người đã luống tuổi để hái tiêu cho kịp thời vụ.

"Đỏ mắt" tìm công hái hồ tiêu

Hơn một tuần nay, cứ tầm 6 giờ sáng, nhiều người dân tại các xã Ea Ktur, Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk tập trung ở ngã ba Cây Gòn thuộc xã Dray Bhăng để chờ thuê người hái hồ tiêu.

Người dân tập trung từ sớm chờ hái hồ tiêu. Ảnh: T.T

Tại đây, từ sáng sớm đã có những nhóm người tập trung, í ới gọi nhau, làm không khí mùa vụ thêm khẩn trương, hối hả.

Theo bà Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Dray Bhăng), gia đình bà có 5 sào hồ tiêu đang chín rộ, bắt đầu rụng. Do không thu hoạch kịp, hai ngày nay bà Loan thức sớm, chạy ra ngã ba Cây Gòn để tìm thuê người hái hồ tiêu nhưng chưa thuê được ai.

“Hiện hồ tiêu đã chín rụng, tôi phải chạy đi thuê người hái. Tuy nhiên, nhân công khan hiếm, tôi đi lại hai ngày vẫn chưa tìm được ai”- bà Loan nói vẻ mặt đầy lo lắng.

Theo ghi nhận của PLO, không riêng bà Loan, nhiều chủ vườn khác cũng đến chờ sẵn ở khu vực ngã ba Cây Gòn để tìm thuê người hái hồ tiêu. Đây là nơi nhiều người tập trung để đến các vườn hái hồ tiêu thuê. Vì vậy, cứ thấy bất kỳ người nào mặc đồ lao động dừng lại, các chủ vườn đều vội chạy tới hỏi thăm, ra giá thuê.

Nhiều chủ vườn chạy tới hỏi thuê nhân công hái hồ tiêu nhưng hầu hết đều không tìm được. Ảnh: T.T

Tuy nhiên, hầu hết các nhân công đều lắc đầu, từ chối vì đã có người thuê trước. Họ chỉ dừng xe, đứng chờ nhau để cùng đi vào vườn hồ tiêu đã nhận hái từ trước.

Chờ lâu nhưng không thuê được người, nhiều chủ vườn đành xin số điện thoại, hẹn người làm khi nào hái xong thì gọi cho mình rồi bỏ đi với vẻ mặt đầy thất vọng.

Ông Võ Văn Vỹ (45 tuổi, ngụ xã Ea Ktur) cho biết ông cũng đến ngã ba Cây Gòn hai ngày qua để tìm thuê người hái hồ tiêu. Tuy nhiên, hiện ông vẫn chưa thuê được người và rất sốt ruột vì gần 1 ha hồ tiêu đã chín rộ, nhiều trụ đã bắt đầu rụng trái.

“Tôi chưa tìm được người hái. Nhân công giờ rất khan hiếm, đa số họ đã nhận hái cho các vườn khác, vài ngày nữa mới xong. Nếu thu hoạch muộn, không chỉ lượng trái rụng nhiều mà còn ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc, sản lượng vụ sau”- ông Vỹ nói.

Người hái hồ tiêu đa phần trên 50 tuổi

Vẫn lời ông Vỹ, hiện lượng lao động trẻ đã đến các công ty ở thành phố để làm việc. Vì vậy, việc tìm thuê nhân công thu hoạch hồ tiêu rất khó khăn. Đa phần, những người hái hồ tiêu thuê hiện nay từ 50 đến 60 tuổi.

Người dân đang tự thu hoạch hồ tiêu vì không thuê được người hái. Ảnh: T.T

Có mặt từ sớm tại ngã ba Cây Gòn, ông Nguyễn Văn Cử (61 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) kể ông thức dậy từ 4 giờ 30, chuẩn bị cơm, nước, một số đồ dùng khác rồi cùng vợ chạy xe máy đi hái hồ tiêu thuê.

Theo ông Cử, do đường xa, ông cũng như hầu hết người hái hồ tiêu thuê đều làm xuyên trưa, tự túc cơm nước. Đến khoảng 15 giờ mỗi ngày, ông Cử cùng những người làm trở về nhà vì đường xa.

“Tôi đi cùng vợ. Nhóm của tôi có sáu người cùng hái cho một vườn với giá 350.000 đồng/ngày. Chúng tôi làm xuyên trưa để về sớm. Nếu ai ở lại tăng ca thì được tính thêm 50.000 đồng mỗi giờ”- ông Cử nói.

Nhiều trụ hồ tiêu đã chín rụng. Ảnh: T.T

Còn theo ông Nguyễn Xuân Tịch (62 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn), việc hái tiêu khá nhẹ. Tuy nhiên, đây là nghề nguy hiểm vì phải leo trèo trên thang cao 6- 7 m.

“Dù biết nguy hiểm nhưng tôi ráng đi làm vì mùa này không có việc khác. Mỗi khi phải leo trèo trên thang ở độ cao, tôi cũng rất chú ý để bảo đảm an toàn cho bản thân”- ông Tịch chia sẻ.

Ông Tịch nói thêm hiện giá xăng tăng, đường xa nên ông cũng như những người khác phải đi theo từng đôi để giảm thiểu chi phí. Ngoài ra, có nhóm nhận hái khoán hồ tiêu với giá 6.000- 7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc nhận hái khoán như vậy ít được chủ vườn chấp nhận.

Bà Đặng Thị Ngân (ngụ xã Đray Bhăng) cho hay sau nhiều ngày tìm kiếm, bà mới thuê được sáu người hái hồ tiêu ở xã Liên Sơn Lắk, cách rẫy của bà hơn 50 km.

“Do khan hiếm nhân công nên chúng tôi phải thuê những người lớn tuổi thu hoạch hồ tiêu. Năm nay, giá thuê nhân công cũng tăng hơn năm ngoái nhưng lượng lao động rất khan hiếm”- bà Ngân chia sẻ.

Người dân nhặt trái hồ tiêu rụng dưới đất. Ảnh: T.T

Khác với bà Ngân, hiện ông Nguyễn Tiến Huân (ngụ xã Đray Bhăng) vẫn chưa thuê được người thu hoạch nên phải tự bắc thang, hái hồ tiêu một mình.

“Tôi ráng hái những cây chín rộ để hạn chế trái rụng. Vài ngày tới, những vườn khác thu hoạch xong, tôi chạy kiếm người vì giờ có kiếm cũng không được”- ông Huân nói.