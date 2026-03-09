Hơn 600 người dự Lễ hội Văn hóa học sinh, sinh viên Petrovietnam 09/03/2026 16:20

(PLO)- Lễ hội Văn hóa học sinh, sinh viên Petrovietnam lần thứ 13 hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo sân chơi, cầu nối giúp các học sinh THPT tìm hiểu sâu hơn về ngành Dầu khí, Năng lượng.

Sự kiện do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng trường Đại học Dầu khí Việt Nam và trường Cao đẳng Dầu khí phối hợp tổ chức, ngày 8-3. Hơn 600 đoàn viên, thanh niên 2 trường và 16 trường THPT tại các xã, phường (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), tham dự.

Lễ hội tạo một sân chơi giao lưu bổ ích, cầu nối giúp các em học sinh THPT trong khu vực có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về một lĩnh vực mũi nhọn của đất nước – ngành Dầu khí, Năng lượng; các ngành, nghề đào tạo.

Các học sinh, sinh viên đã tham gia chuỗi các hoạt như: bóng đá nam, trò chơi vận động gắn kết tập thể, giao lưu văn nghệ; cuộc thi “Tìm hiểu ngành Dầu khí và Năng lượng”. Đặc biệt là các gian hàng triển lãm về ngành Dầu khí và Năng lượng thu hút, tạo cơ hội cho các bạn học sinh THPT tìm hiểu về lĩnh vực này.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng, vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong các hoạt động, cuộc thi. Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam tham dự và trao giải.