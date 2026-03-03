Hàng ngàn con cá trích dạt vào bờ biển Khánh Hòa 03/03/2026 10:58

(PLO)- Hàng ngàn con cá trích còn sống dạt vào bờ biển ở khu du lịch Bãi Dài, xã Cam Lâm, kéo dài hơn 1 km.

Ngày 3-3, ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang chỉ đạo cơ quan liên quan xác minh vụ hàng ngàn con cá trích dạt vào bờ biển Bãi Dài.

Cùng ngày, trao đổi với PLO, anh Lê Thành Hoan (ngụ xã Cam Lâm) cho biết khoảng 6 giờ sáng khi đi dạo biển ở khu vực Resort The Arena, anh phát hiện hàng ngàn con cá trích trôi dạt lên bờ.

Hàng ngàn con cá trích trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: N. TRƯỜNG

Theo anh Hoan, cá trích dạt vào bờ kéo dài khoảng 1 km bờ biển. Anh Hoan kể: "Cá còn sống, bơi sát mép biển, một số bị sóng đánh dạt lên bờ cát. Rất nhiều người dân thấy vậy đã vớt cá đem về làm thực phẩm".

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì hiện tượng cá trôi dạt lên bờ chấm dứt. Theo một số ngư dân địa phương, đây là hiện tượng không hiếm gặp.

"Mùa này là mùa cá chạy trứng nên chúng tìm nơi đẻ. Cá trích thường đi theo đàn lớn, gặp lúc sóng to một số bị đánh dạt lên bờ", một ngư dân lâu năm cho hay.