Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa mới 08/06/2026 15:06

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới, trong đó ông Lương Quốc Đoàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Chiều 8-6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ mới.

Kết quả, ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bốn Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm tái cử gồm các ông, bà: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội với tổng số 81 ủy viên. Ảnh: V.LONG

Phát biểu sau khi được bầu, ông Lương Quốc Đoàn cho biết tập thể Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Đại hội.

Ông Đoàn đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua.

Theo ông Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Hội cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các tổ chức liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân.