Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living 28/06/2026 18:10

(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.

Ngày 27-6, tại xã Đất Đỏ, TP.HCM, Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động, công ty Cổ phần Du lịch Ngọc Việt và MDS Land &Living tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Tham dự lễ có đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM, thành viên Ban Tổ chức và các đối tác tham gia đồng hành chương trình An cư cùng Người lao động.

Theo Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động, đây là một bước tiến trong hành trình an cư cùng người lao động. Sau lễ ra mắt chương trình và phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" (21-3), trong quá trình đồng hành cùng công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, Ban Tổ chức nhận thấy người lao động cần một nơi ở ổn định, vừa túi tiền, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với khả năng tài chính.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động, công ty Cổ phần Du lịch Ngọc Việt và MDS Land &Living vừa được tổ chức tại xã Đất Đỏ, TP.HCM.

Bên cạnh đó, tại các doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cấp quản lý và nhân sự lãnh đạo cũng cần những không gian sống chất lượng hơn, nơi không chỉ để trở về sau giờ làm, mà còn là nơi tái tạo năng lượng, cân bằng đời sống và nuôi dưỡng cảm hứng làm việc lâu dài.

Các đại biểu tham dự buổi lễ, trong đó có đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM chụp hình lưu niệm.

Chính từ những nhu cầu rất khác nhau đó, Chương trình An cư cùng Người lao động không chỉ dừng lại ở một nhóm giải pháp duy nhất. Bên cạnh các quỹ đất an cư vừa túi tiền dành cho người lao động, chương trình tiếp tục mở rộng thêm các nhóm giải pháp phù hợp hơn cho từng phân khúc: thuê ở, lưu trú, đất nền, đất kết hợp nhà, nhà ở hoàn thiện và những không gian sống có hạ tầng, cảnh quan, tiện ích tốt hơn.

Trong số các đối tác, MDS Land & Living với quỹ đất có pháp lý đầy đủ, vị trí và không gian sống phù hợp với các mục tiêu lớn mà chương trình hướng tới.

Bà Vi Hoài Thương, Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động chia sẻ tại buổi lễ.

Sau các buổi trao đổi và làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ; từ đó cùng đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp với từng nhóm người lao động, kỹ sư, chuyên gia, cấp quản lý đang có nhu cầu về một nơi ở phù hợp; các doanh nghiệp mong muốn chăm lo chỗ ở tốt cho nhân sự.

Ban tổ chức Chương trình mong muốn, các bên sẽ đồng hành trên tinh thần tâm huyết, chia sẻ và hỗ trợ để có thêm nhiều cánh cửa an cư bền vững cho người lao động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo MDS Land&Living cũng đã gửi chia sẻ về ý nghĩa của việc hợp tác, đồng hành cùng Ban Tổ chức chương trình An cư cùng người lao động. Đồng thời thông tin một số hoạt động kinh doanh của công ty, chính sách nhà phố vườn tại LumiAn Village và phân khu The Gardenia (xã Đất Đỏ, TP.HCM)…