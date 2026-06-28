Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living

Ngày 27-6, tại xã Đất Đỏ, TP.HCM, Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động, công ty Cổ phần Du lịch Ngọc Việt và MDS Land &Living tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Tham dự lễ có đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM, thành viên Ban Tổ chức và các đối tác tham gia đồng hành chương trình An cư cùng Người lao động.
Theo Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động, đây là một bước tiến trong hành trình an cư cùng người lao động. Sau lễ ra mắt chương trình và phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" (21-3), trong quá trình đồng hành cùng công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, Ban Tổ chức nhận thấy người lao động cần một nơi ở ổn định, vừa túi tiền, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với khả năng tài chính.
Bên cạnh đó, tại các doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cấp quản lý và nhân sự lãnh đạo cũng cần những không gian sống chất lượng hơn, nơi không chỉ để trở về sau giờ làm, mà còn là nơi tái tạo năng lượng, cân bằng đời sống và nuôi dưỡng cảm hứng làm việc lâu dài.
Chính từ những nhu cầu rất khác nhau đó, Chương trình An cư cùng Người lao động không chỉ dừng lại ở một nhóm giải pháp duy nhất. Bên cạnh các quỹ đất an cư vừa túi tiền dành cho người lao động, chương trình tiếp tục mở rộng thêm các nhóm giải pháp phù hợp hơn cho từng phân khúc: thuê ở, lưu trú, đất nền, đất kết hợp nhà, nhà ở hoàn thiện và những không gian sống có hạ tầng, cảnh quan, tiện ích tốt hơn.
Trong số các đối tác, MDS Land & Living với quỹ đất có pháp lý đầy đủ, vị trí và không gian sống phù hợp với các mục tiêu lớn mà chương trình hướng tới.
Sau các buổi trao đổi và làm việc, hai bên thống nhất ký biên bản ghi nhớ; từ đó cùng đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp với từng nhóm người lao động, kỹ sư, chuyên gia, cấp quản lý đang có nhu cầu về một nơi ở phù hợp; các doanh nghiệp mong muốn chăm lo chỗ ở tốt cho nhân sự.
Ban tổ chức Chương trình mong muốn, các bên sẽ đồng hành trên tinh thần tâm huyết, chia sẻ và hỗ trợ để có thêm nhiều cánh cửa an cư bền vững cho người lao động.
Tại buổi lễ, lãnh đạo MDS Land&Living cũng đã gửi chia sẻ về ý nghĩa của việc hợp tác, đồng hành cùng Ban Tổ chức chương trình An cư cùng người lao động. Đồng thời thông tin một số hoạt động kinh doanh của công ty, chính sách nhà phố vườn tại LumiAn Village và phân khu The Gardenia (xã Đất Đỏ, TP.HCM)…
Đồng hành cùng Ngày hội Gia đình - Công nhân các xã
Trong ngày 24-6, Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động đã tham dự chương trình “Ngày hội Gia đình – Cộng đồng gắn kết" xã Ngãi Giao năm 2026. Chương trình được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.
Đồng thời qua đó tạo đợt sinh hoạt văn hóa thiết thực, góp phần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa…
Ngày 26-6, Ban Tổ chức Chương trình cũng đã tham dự “Ngày hội Gia đình công nhân - Gắn kết yêu thương, lan tỏa tình Công đoàn” năm 2026 tổ chức tại xã Châu Pha, TP.HCM.
Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Công đoàn xã Châu Pha phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn TP.HCM, Ban Tổ chức Chương trình “Siêu hội Shopee”, Ban Tổ chức Chương trình An cư Cùng người lao động tổ chức.
Ngày hội thu hút gần 2.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân trên địa bàn tham gia, tạo nên không khí vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Tại các sự kiện, Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng người lao động đã giới thiệu với công đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa của chương trình; Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” đã phát động từ tháng 3-2026, dự kiến xét chọn, trao giải vào tháng 12-2026.
Đồng thời, cùng với các đơn vị khác, Ban Tổ chức cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến người lao động, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.