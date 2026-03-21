Toàn cảnh lễ ra mắt Chương trình 'An cư cùng người lao động' và phát động Giải thưởng 'Vì bạn xứng đáng' năm 2026

(PLO)- Chương trình “An cư cùng người lao động” và Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026 được triển khai nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nhà ở, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối nguồn lực xã hội.
Sáng 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.
Đoàn viên, người lao động ký tên tham gia chương trình “An cư cùng người lao động”.
Người lao động tìm hiểu thông tin về chương trình.
Thông qua sự phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, chương trình góp phần giới thiệu các sản phẩm an cư phù hợp, cùng các giải pháp hỗ trợ tài chính, đảm bảo người lao động được tiếp cận trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, công khai và minh bạch.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu cung ứng 2.000 nền đất đến người lao động thông qua các hình thức phù hợp.
Chương trình sẽ tổ chức trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”, gồm: 5 giải thưởng đặc biệt (Trao tặng nền đất miễn phí cho những trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng) ; 25 giải thưởng truyền cảm hứng (Tôn vinh những đoàn viên và người lao động có nghị lực vượt khó, nỗ lực vươn lên trong lao động và cuộc sống).
Đại diện công đoàn cơ sở, người lao động bày tỏ mối quan tâm về nhà ở, khả năng tiếp cận các gói vay và các tình huống phát sinh sau khi mua đất, xây nhà. Các thắc mắc về chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của doanh nghiệp, vai trò kết nối của tổ chức công đoàn để có những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người lao động đều được chia sẻ một cách thẳng thắn.
Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.