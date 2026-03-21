Toàn cảnh lễ ra mắt Chương trình 'An cư cùng người lao động' và phát động Giải thưởng 'Vì bạn xứng đáng' năm 2026 21/03/2026 14:21

(PLO)- Chương trình “An cư cùng người lao động” và Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026 được triển khai nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nhà ở, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối nguồn lực xã hội.

Sáng 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM ký tên lên Bức tường "Ước mơ an cư" trong khuôn khổ chương trình.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM ký tên lên Bức tường "Ước mơ an cư".

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đoàn viên, người lao động ký tên tham gia chương trình “An cư cùng người lao động”.

Lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành tại lễ ra mắt chương trình.

Quan cảnh lễ ra mắt Chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM (bìa phải), ông Nguyễn Trung Ngạn, lãnh đạo Tổ công tác quản lý địa bàn số 5, dự lễ ra mắt chương trình.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái) cùng nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế - Đô thị, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Phát hành, Báo Pháp Luật TP.HCM, tham dự chương trình.

Nhà báo Đỗ Văn Thiện, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Pháp Luật TP.HCM (trái) cùng lãnh đạo các phòng ban của Báo tham dự chương trình.



﻿ ﻿ Người lao động tìm hiểu thông tin về chương trình.

"Thấu hiểu những khó khăn đó, chúng tôi cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình “An cư cùng người lao động” như một giải pháp thiết thực, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho những người đang ngày đêm lao động, đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội" - Ông Tạ Xuân Trung, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, đơn vị chủ quản chương trình chia sẻ.

﻿ Thông qua sự phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, chương trình góp phần giới thiệu các sản phẩm an cư phù hợp, cùng các giải pháp hỗ trợ tài chính, đảm bảo người lao động được tiếp cận trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, công khai và minh bạch.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin: "Trong quá trình làm nghề, báo đã ghi nhận nhiều câu chuyện về nghị lực, sự bền bỉ của người lao động – những người đóng góp quan trọng cho xã hội nhưng vẫn trăn trở về một mái ấm ổn định. Việc đồng hành cùng chương trình vì vậy không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cách để Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục thực hiện sứ mệnh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối nguồn lực cộng đồng".

Bà Vi Hoài Thương, đại diện ban tổ chức giới thiệu tổng quan về Chương trình “An cư cùng người lao động” và Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhấn mạnh Chương trình “An cư cùng người lao động” và Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026 đặc biệt chú trọng công tác truyền thông về nhà ở, giúp người lao động nắm vững các vấn đề pháp lý cơ bản, hạn chế rủi ro trong quá trình tạo lập nhà ở.

Ông Nguyễn Phú Quí, Trưởng Ban điều hành chương trình, tiếp nhận biên bản hợp tác và trao hoa cảm ơn ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông) cùng ông Đinh Xuân Tuấn (phải), Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình “An cư cùng người lao động”.



Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu cung ứng 2.000 nền đất đến người lao động thông qua các hình thức phù hợp.

Chương trình sẽ tổ chức trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”, gồm: 5 giải thưởng đặc biệt (Trao tặng nền đất miễn phí cho những trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng) ; 25 giải thưởng truyền cảm hứng (Tôn vinh những đoàn viên và người lao động có nghị lực vượt khó, nỗ lực vươn lên trong lao động và cuộc sống).

Ban tổ chức chính thức phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026.

Các đơn vị đồng hành chương trình tham gia đối thoại, chia sẻ, phân tích và gợi mở giải pháp giúp người lao động tiếp cận nhà ở.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Đại diện công đoàn cơ sở, người lao động bày tỏ mối quan tâm về nhà ở, khả năng tiếp cận các gói vay và các tình huống phát sinh sau khi mua đất, xây nhà. Các thắc mắc về chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của doanh nghiệp, vai trò kết nối của tổ chức công đoàn để có những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người lao động đều được chia sẻ một cách thẳng thắn.

Bà Vi Hoài Thương, đại diện ban tổ chức trao tặng phần quà đặc biệt đến chị Ngô Thị Kim Cúc (hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Fullxin Việt Nam), là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, luôn nỗ lực hết mình trong lao động.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM﻿ trao quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ từng bước lan tỏa, góp phần mang lại thêm nhiều cơ hội để những người lao động đang ngày đêm nỗ lực vì sự phát triển của TP.HCM có thể tiến gần hơn tới ước mơ về một mái ấm ổn định cho gia đình.