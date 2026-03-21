Chính thức phát động Giải thưởng ‘Vì bạn xứng đáng’ tôn vinh người lao động TP.HCM 21/03/2026 11:30

(PLO)- Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” nhằm tôn vinh những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống vừa chính thức được phát động sáng nay.

Sáng 21-3, trong khuôn khổ Lễ ra mắt Chương trình “An cư cùng người lao động”, Ban tổ chức đã phát động Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026.

Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông), tổ chức tại UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố Bộ tiêu chí xét chọn Giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” nhằm tôn vinh những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bộ tiêu chí này được thiết lập với mục đích làm căn cứ để Hội đồng xét chọn đánh giá hồ sơ một cách khách quan, minh bạch và thống nhất.

Đối tượng áp dụng là đoàn viên công đoàn đang làm việc tại doanh nghiệp, thuộc các công đoàn cơ sở nằm trong phạm vi triển khai chương trình và có nhu cầu an cư thực tế, được công đoàn cơ sở xác nhận. Những trường hợp không phải đoàn viên hoặc không được xác nhận sẽ không đủ điều kiện tham gia xét chọn.

Ban tổ chức phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng". Ảnh: THUẬN VĂN

Căn cứ xét chọn được phân chia theo bốn nhóm chính với tổng điểm tối đa là 100. Nhóm A về pháp lý công việc và thâm niên, tối đa 25 điểm, bao gồm hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, thâm niên công tác và thời gian làm đoàn viên công đoàn.

Nhóm B về hoàn cảnh gia đình và cư trú, tối đa 35 điểm, đánh giá theo tình trạng nuôi con, thu nhập gia đình, số người phụ thuộc và điều kiện nhà ở. Hồ sơ cần cung cấp các giấy tờ minh chứng như xác nhận tình trạng hôn nhân, khai sinh con, bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận của địa phương.

5 nền đất Ban tổ chức dùng để Trao giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" cho các công đoàn viên. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Nhóm C về năng lực và thành tích lao động, tối đa 25 điểm, xét dựa trên sáng kiến, cải tiến, các danh hiệu “Lao động giỏi”, “Chiến sĩ thi đua” cơ sở hoặc Nhân viên xuất sắc năm/quý.

Nhóm D về tâm tư và khát vọng an cư, tối đa 15 điểm, tập trung vào hoàn cảnh, nghị lực vượt khó, kế hoạch xây nhà, câu chuyện truyền cảm hứng và cách thức trình bày hồ sơ.

Bên cạnh đó, Ban Giám Khảo có thể cộng thêm tối đa 10 điểm cho các trường hợp đặc biệt như gia đình chính sách, người có công cách mạng (+5 điểm), bản thân vượt khó do tai nạn lao động hoặc bệnh hiểm nghèo (+2 điểm), cũng như thành tích xuất sắc trong cứu hộ, tình nguyện, đóng góp cộng đồng (+3 điểm).

Việc cộng điểm bổ sung này phải được thảo luận, thống nhất trong Hội đồng và ghi rõ trong biên bản chấm điểm.

Quy định xét chọn nhấn mạnh tính minh bạch, mọi điểm số phải có hồ sơ minh chứng; ưu tiên người có thâm niên cao hơn hoặc hoàn cảnh cấp thiết hơn. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ tiến hành thẩm định thực tế trước khi công bố kết quả chính thức.