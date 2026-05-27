Cấp cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ trẻ em 27/05/2026 14:23

Ngày 27-5, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai một số hoạt động liên quan đến việc thực hiện Luật Trẻ em và Luật Tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn TP.HCM.

Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ hai luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em và công tác xã hội. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong bảo vệ, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em, người chưa thành niên.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, các thách thức liên quan đến trẻ em ngày càng gia tăng. Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, chuyên nghiệp và nhân văn hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thể chất, ông Chín cho rằng ngành y tế TP.HCM đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống bảo vệ trẻ em. Đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ tâm lý, công tác xã hội, đánh giá ban đầu, kết nối dịch vụ và hỗ trợ phục hồi cho người chưa thành niên.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, việc Quốc hội ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 đã mở ra hướng tiếp cận mới, chuyển từ tư duy “xử lý” sang “hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập”. Đây được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em và xu hướng chung của nhiều quốc gia.

Ông Chín cũng nhìn nhận, dù công tác bảo vệ trẻ em thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực và trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, song vẫn còn không ít vấn đề đặt ra. Đó là tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; nguy cơ vi phạm pháp luật; cùng những tác động về sức khỏe tâm thần, sang chấn tâm lý và kỹ năng thích ứng xã hội.

Tiếp lời lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết công tác bảo vệ trẻ em hiện được triển khai theo ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Trong đó, cấp cơ sở, đặc biệt là Ban Trẻ em xã/phường, giữ vai trò nòng cốt trong điều phối và phối hợp liên ngành.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Nam, bảo vệ trẻ em đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương. Hệ thống dịch vụ cần vận hành thông suốt, duy trì đường dây nóng, tích hợp các kênh tiếp nhận thông tin, đồng thời bảo đảm các đầu mối hỗ trợ về tâm lý, pháp lý, y tế và cơ chế giám sát an toàn cho trẻ em.

Nhấn mạnh vai trò của cấp cơ sở, ông Nam ví đây là “móng nhà” của hệ thống an sinh xã hội, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Hệ thống này gồm ba hợp phần chính: Khung pháp luật, chính sách; tổ chức bộ máy, nhân lực và nguồn lực; cùng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em mang tính chuyên nghiệp, có sự liên thông giữa các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tư pháp.

Ông cũng lưu ý, quá trình tinh gọn bộ máy cần tránh cắt giảm các dịch vụ trực tiếp cho người dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Đồng thời, cần bố trí nhân lực làm công tác trẻ em theo hướng chuyên trách, hạn chế kiêm nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi.

Đối với TP.HCM, ông Nam cho rằng công tác bảo vệ trẻ em đang chịu nhiều áp lực do tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và biến động cơ học cao. Dù vậy, thành phố đã từng bước hình thành hệ thống dịch vụ tương đối phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa và triển khai các mô hình hỗ trợ tích hợp.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn đối mặt với áp lực lớn về khối lượng công việc và chế độ đãi ngộ. Vì vậy, theo ông Nam, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành và chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.