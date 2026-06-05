Lý do Công đoàn đề xuất nghỉ thêm 2 ngày hưởng lương dịp Quốc khánh 05/06/2026 15:55

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5-6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã lý giải đề xuất bổ sung thêm hai ngày nghỉ hưởng lương dịp Quốc khánh cho người lao động.

Theo ông Hiểu, so với mặt bằng chung của nhiều quốc gia trong khu vực, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức bình quân. Vì vậy, dư địa để nghiên cứu tăng thêm số ngày nghỉ lễ vẫn còn.

Ông cho rằng việc tăng ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa nghỉ ngơi mà còn hướng đến mục tiêu giảm căng thẳng, phòng chống tình trạng kiệt sức trong lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu lý do đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung thêm ngày nghỉ cho người lao động. Ảnh: V.LONG

“Chúng tôi thấy rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngược lại, đây là cơ hội để người lao động tái tạo sức lao động, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng làm việc” - ông Hiểu nói.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc tăng ngày nghỉ còn tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian chăm lo gia đình.

Ở góc độ kinh tế, đây cũng được xem là giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là đối với các lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Ông Hiểu cho biết đề xuất này xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn và quá trình lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động.

Theo đó, nhiều lao động mong muốn có thêm thời gian dành cho gia đình, trong đó có nguyện vọng rất giản dị là được có nhiều thời gian chuẩn bị để đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Hiện nay, người lao động Việt Nam được nghỉ 12 ngày lễ chính thức mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30-4 và 1-5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày.