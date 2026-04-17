Tây Ninh: Tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An 17/04/2026 13:36

(PLO)- Tây Ninh tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản, thủ tục đầu tư liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo đề nghị của Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Ngày 17-4, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành văn bản tạm dừng các giao dịch tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (xã Bình Đức), nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an.

Theo đó, tất cả các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng, chứng thực cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh được yêu cầu dừng ngay các thủ tục liên quan đến tài sản của các pháp nhân và cá nhân thuộc hai doanh nghiệp này.

Tạm dừng hàng loạt thủ tục đầu tư, doanh nghiệp liên quan Khang Thông, Phú An. Ảnh: HUỲNH DU

Cụ thể, các hoạt động bị tạm dừng bao gồm hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng tài sản; đồng thời không được thực hiện cầm cố, thế chấp hoặc bất kỳ hình thức làm biến động tài sản nào. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở bất động sản mà còn bao gồm cổ phần, cổ phiếu và các loại tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Không dừng lại ở giao dịch dân sự, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cũng thông tin sẽ tạm dừng giải quyết các thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các đơn vị liên quan. Biện pháp này có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay đổi từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn nêu trên được xác định nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình điều tra, đồng thời góp phần rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự liên quan đến các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

Được biết, Công ty Phú An là đơn vị thuộc Tập đoàn Khang Thông từng là chủ đầu tư một dự án quy mô lớn tại khu vực phía Nam, thu hút sự quan tâm trong thời gian qua.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.