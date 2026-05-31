Vụ đi sai làn đường còn hỏi CSGT 'em có biết anh không?': Phạt 19 triệu đồng 31/05/2026 19:15

(PLO)- Người ngồi ghế phụ hỏi CSGT "em có biết anh không?", còn người lái xe không chấp hành hiệu lệnh của CSGT đã bị lập biên bản xử phạt là 19 triệu đồng.

Chiều 31-5, Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc người điều khiển phương tiện tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và có phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trong clip thể hiện người ngồi trong ô tô hỏi CSGT "em có biết anh không?...".

Trước đó, ngày 29-5, trên mạng xã hội Facebook đăng clip với nội dung đính kèm bài viết: “Anh là KCT, em có biết anh không? Sau ra đường cứ nhận là em của anh T có khi lại hay...”. Mặc dù lúc ấy CSGT giải thích “đây là làn xe mô tô không phải xe ô tô", nhưng vẫn xuất hiện đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội.

Nội dung clip cho thấy lái xe ô tô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc Quốc lộ 1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên (hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì), thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Được biết, anh KCT sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho một người khác.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, người ngồi ghế phụ được xác định là anh KCT (48 tuổi, trú tại Hà Nội) đã thừa nhận những phát ngôn của mình là không phù hợp, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cán bộ CSGT làm nhiệm vụ.

Đối với người điều khiển phương tiện là anh LTG (42 tuổi, trú TP.HCM), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Tổng mức xử phạt là 19 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; đồng thời khẳng định mọi thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật.