TP.HCM: Công an phường Thới An bắt giữ hơn 60 người liên quan ma túy 31/05/2026 16:47

(PLO)- Chỉ sau 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an phường Thới An, TP.HCM đã phát hiện 15 vụ án ma túy, bắt giữ 60 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, từ ngày 15-5, Công an phường Thới An đã đồng loạt triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn; xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Thới An không ma túy vào năm 2030.

60 người liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an phường Thới An phát hiện, xử lý. Ảnh: CA

Quyết liệt tấn công tội phạm ma túy

Để thực hiện nhiệm vụ, công an phường đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, 57 khu phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy.

Trong thời gian từ ngày 15 đến 29-5, lực lượng công an đã huy động tối đa quân số, phương tiện và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Kết quả, Công an phường Thới An đã phát hiện 15 vụ, bắt giữ 60 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 174,38 gram Methamphetamine (ma túy đá), 310,37 gram heroin, một khẩu súng ru-lô, một roi điện cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật ma túy, súng ru-lô và nhiều vật chứng khác bị Công an phường Thới An thu giữ sau 15 ngày ra quân cao điểm. Ảnh: CA

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hai vụ án với ba bị can; đưa 20 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử phạt vi phạm hành chính năm trường hợp và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Làm sạch địa bàn toàn diện

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an phường Thới An còn tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực khác nhằm lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 256 trường hợp vi phạm trật tự lòng, lề đường với tổng số tiền hơn 92,6 triệu đồng.

Số lượng lớn tang vật ma túy được Công an phường Thới An triệt phá trong đợt cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an còn phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác như bỏ rác thải không đúng nơi quy định; sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản; đổ, san lấp chất thải rắn thông thường trái phép; giết mổ heo không có giấy phép, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; nuôi nhốt động vật rừng thông thường trái quy định.

Theo Công an phường Thới An, những kết quả đạt được trong 15 ngày đầu ra quân là tiền đề quan trọng để lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 45 ngày đêm, góp phần kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân trên địa bàn.