Công an Hải Phòng thông tin về vụ việc ca sĩ Miu Lê dương tính với ma tuý 11/05/2026 18:57

(PLO)- Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) có mặt trong nhóm sử dụng ma tuý ngày hôm qua tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Ngày 11-5, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ việc sử dụng ma tuý tại đặc khu Cát Hải vừa qua.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5-2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma tuý. Ảnh: FBNV

Sáu người này gồm Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi trú tại phường Nhiên Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Nguồn tin của PLO xác nhận, người có tên là Lê Ánh Nhật, dương tính với chất ma tuý là ca sĩ Miu Lê.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.