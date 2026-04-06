Ca sĩ Chi Dân liên quan thế nào trong chuyên án ma túy VN10? 06/04/2026 12:18

(PLO)- Bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín đã mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép tại một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (cũ), TP.HCM.

Như PLO đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Trong số 227 bị can, bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và bị can Nguyễn Trung Tín (anh trai ca sĩ Chi Dân) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS.

Bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, lúc 20 giờ 35 phút ngày 4-11-2024, lực lượng chức năng tuần tra và phát hiện bị can Võ Thị Ánh Tuyết có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ 4,3977 gam Ketamine và 1,0689 gam MDMA, Ketamine. Bị can Tuyết khai ma túy của bị can Võ Thị Kim Tuyến thuê Tuyết đi giao cho người mua.

Quá trình điều tra xác định ngày 4-11-2024, bị can Tuyến giao 2,5 gam Ketamine đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ), TP.HCM theo đơn đặt hàng của bị can Lê Công Thành.

Ngày 8-11-2024, CQĐT kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp căn nhà trên, phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra, bị can Lê Thị Triều dương tính với ma túy.

Bị can Triều khai đã sử dụng ma túy chung với một số bị can, trong đó có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (anh trai ca sĩ Chi Dân) vào ngày 4-11-2024... nên đã mở rộng xác minh làm rõ. Kết quả xét nghiệm ca sĩ Chi Dân và anh trai dương tính với ma túy.

Cùng ngày, CQĐT khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Trung Tín tại một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 (cũ), TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định ngày 4-11-2024, tại một căn nhà trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (cũ), TP.HCM, ca sĩ Chi Dân rủ anh trai Nguyễn Trung Tín cùng các bị can Thái Thị Huyền, Lê Thị Triều, Hòa Thị Hồng sử dụng ma túy. Tất cả đồng ý và thỏa thuận tiền mua ma túy chia đều cho từng người.

Cụ thể, bị can Triều đặt mua của bị can Nguyễn Hữu Thùy Trang 5 gam Ketamine và 3 viên MDMA giá 3 triệu đồng. Sau khi người giao ma túy đến, bị can Triều và Tín xuống nhận, đưa vào chỗ ở của Triều và Huyền. Sau đó, bị can Tín lấy ma túy ra cho mọi người sử dụng.

Sau khi sử dụng xong ma túy xong, ca sĩ Chi Dân rủ anh trai và các bị can Hồng, Huyền và Triều tiếp tục sử dụng ma túy dạng nước vui.

Bị can Nguyễn Trung Tín mượn điện thoại của ca sĩ Chi Dân và dùng tài khoản Telegram của nam ca sĩ đặt mua 2 gói ma túy dạng nước vui, giá 7,1 triệu đồng của một người không rõ lai lịch. Bị can Nguyễn Trung Tín đã mượn tiền của ca sĩ Chi Dân để trả tiền mua ma túy.

Khi người giao ma túy đến, ca sĩ Chi Dân xuống nhận và mang vào đổ ma túy cho cả nhóm sử dụng.

Sau đó, Hồng, Huyền, Triều, Hiếu và Tín tiếp tục thống nhất mua ma túy, loại Ketamine để sử dụng. Bị can Hồng đã đặt mua 2,5 gam Ketamine, giá 2,5 triệu đồng của người sử dụng tài khoản Telegram tên Thành (không rõ lai lịch).

Khi người giao ma túy đến, Hồng xuống nhận, đưa vào chỗ ở của Triều và Huyền nhưng do đã mệt, nên cả nhóm không sử dụng ma túy nữa, Hiếu, Tín và Hồng đi về. Đến ngày 7-11-2024, thì bị phát hiện như trên.