THADS TP.HCM tổ chức thành công hội thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống THADS 18/05/2026 21:03

(PLO)- Hội thao hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS và tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn hệ thống THADS TP.HCM...

Ngày 18-5, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19-7-1946 - 19-7-2026).

Hội thao được tổ chức trong 2 ngày (từ 15 đến 16-5) với sự tham gia của đông đảo công chức, người lao động đến từ các Phòng chuyên môn và Phòng Thi hành án dân sự khu vực.

Khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19-7-1946 - 19-7-2026). Ảnh: THADS TP.HCM

Hội thao diễn ra với nhiều nội dung thi đấu sôi nổi như cầu lông, pickleball, kéo co, nhảy bao bố… thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Các phần thi được tổ chức trong không khí hào hứng, nghiêm túc, thể hiện tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và quyết tâm của các vận động viên.

Phát biểu bế mạc Hội thao, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tham gia tích cực của các đội thi đấu, tổ trọng tài, bộ phận phục vụ và các cổ động viên.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM phát biểu tại hội thao. Ảnh: THADS TP.HCM

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa khẳng định, hội thao có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS. Hội thao còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn hệ thống THADS TP.HCM, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, với tinh thần tập luyện, thi đấu nghiêm túc, thông qua hội thao, hình ảnh người công chức THADS không chỉ thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần năng động, đoàn kết và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào.

Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu và gắn kết để tạo động lực thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đội chơi tham gia môn thi kéo co. Ảnh: THADS TP.HCM

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Cụ thể: Giải nhất bóng đá thuộc về TP.HCM 1.

Giải nhất Pickleball đôi nam thuộc về cặp vận động viên Lưu Khánh Đường - Trần Đức Giang; giải nhất đôi nam - nữ thuộc về cặp vận động viên Đỗ Hải Nam - Phạm Trần Mai Ngọc; giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Đặng Xuân Hưng.

Phó trưởng THADS TP.HCM Đỗ Phong Hóa (bìa trái) trao giải cho các đội thi. Ảnh: THADS TP.HCM

Giải nhất môn cầu lông đôi nam thuộc về cặp vận động viên Đinh Văn Thái - Thân Hải Nam; giải nhất đôi nữ thuộc về cặp vận động viên Hoàng Thị Mỹ Nương - Trần Thị Thúy Bình; giải nhất đôi nam - nữ thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Thị Thu Thảo - Đặng Đức Thắng; giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Đinh Văn Thái và giải nhất đơn nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thu Thảo.

Giải nhất nhảy bao bố thuộc về Phòng THADS 1 và giải nhất kéo co thuộc về Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS 2.