Viện Kiểm sát kịp thời hỗ trợ bé trai 9 tháng tuổi đang nằm viện 16/05/2026 17:32

(PLO)- Gia đình cháu bé xúc động khi được VKSND khu vực 10- Gia Lai hỗ trợ làm giấy khai sinh, bảo hiểm y tế khi đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 16-5, ông Lê Trung Dũng, Viện trưởng VKSND khu vực 10- Gia Lai, cho biết viện vừa hỗ trợ hai vợ chồng trẻ ở xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai làm giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhi hơn 8 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Dũng, chỉ sau ba ngày làm việc tích cực, giấy khai sinh của cháu NHNM (sinh ngày 6-9-2025, ở ngụ thôn H’Lâm, xã Đăk Đoa) được hoàn tất, trao cho gia đình. Một ngày sau đó, thẻ bảo hiểm y tế cũng được cấp kịp thời, giúp cháu được hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí.

Đại diện VKSND khu vực 10 trao giấy khai sinh cho chị Hồ Thị Ngọc Quỳnh, mẹ cháu M. Ảnh: VKSND.

“Chúng tôi phát hiện cháu đang điều trị tại bệnh viện nhưng không có bảo hiểm y tế do chưa có giấy khai sinh, trong khi hoàn cảnh của gia đình cháu rất khó khăn. Lập tức, Viện đã vào cuộc hỗ trợ, kiến nghị chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi”- ông Dũng nói.

Sau khi được hỗ trợ, chăm sóc y tế đầy đủ, cháu M đã ổn định sức khỏe, xuất viện về nhà trong niềm vui mừng của gia đình.

Theo ông Dũng, đây là trường hợp đầu tiên VKSND khu vực 10 thực hiện theo Nghị quyết số 205 về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Sắp tới, viện sẽ tiếp tục mở rộng, đưa tinh thần Nghị quyết 205 vào cuộc sống.

Trước đó, ngày 8-5, cháu M nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đak Đoa trong tình trạng sốt xuất huyết cấp. Tuy nhiên, do chưa có giấy khai sinh nên cháu không thể hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong khi đó, gia đình cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố đi làm thuê xa, mẹ thất lạc giấy tờ tùy thân, hạn chế về hiểu biết pháp luật nên thủ tục khai sinh bị đình trệ.

Phát hiện sự việc, VKSND khu vực 10 xác định đây không chỉ là vướng mắc hành chính mà là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người của đối tượng yếu thế nên nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ.

VKSND khu vực 10- Gia Lai đã thực hiện quyền kiểm sát, kiến nghị đối với UBND xã Đăk Đoa thực hiện việc cấp giấy khai sinh. Không dừng lại ở việc ra văn bản, các cán bộ kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tận tình để tháo gỡ các vướng mắc về giấy tờ cho gia đình.

Chỉ sau ba ngày làm việc, giấy khai sinh của cháu M đã hoàn tất. Ông Nguyễn Bá Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10, trao giấy tờ tận tay cho mẹ cháu M trong niềm xúc động của gia đình.