TP.HCM: 16 cơ quan ký quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ người yếu thế 30/03/2026 14:58

Ngày 30-3, VKSND TP.HCM tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công trên địa bàn TP.HCM.

Quy chế phối hợp với sự tham gia của 16 cơ quan, gồm: VKSND TP.HCM; Công an TP.HCM; TAND TP.HCM; THADS TP.HCM; Thanh tra, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch, Sở An toàn Thực phẩm, Thuế TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa, cho biết trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ lợi ích công và nhóm yếu thế trong xã hội.

Ngày 24-6-2025, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết 205, thể chế hoá chủ trương tại Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về Đề án "Nghiên cứu hoàn thiện quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện".

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa cho biết để Nghị quyết 205 thực sự đi vào đời sống xã hội và đạt hiệu quả cao, VKSND TP.HCM đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp và các sở, ngành để xây dựng quy chế phối hợp.

Quy chế với hình thức phối hợp đa dạng, sử dụng ứng dụng số và nội dung phối hợp xuyên suốt cả quá trình từ việc cung cấp thông tin, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến việc thông báo, kiến nghị khởi kiện, hỗ trợ khởi kiện, VKS khởi kiện và tham gia vào việc giải quyết vụ việc tại tòa án...

Quy chế này là cơ sở, điều kiện cho các cơ quan và VKS thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn, tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Trình bày về sự cần thiết xây dựng Quy chế phối hợp, Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự, VKSND TP.HCM - bà Hà Thị Thúy Hằng, khẳng định Nghị quyết 205 quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan với VKS và Tòa án trong quá trình triển khai thực hiện.

"Mỗi cơ quan, với lĩnh vực hoạt động đặc thù đều có chức năng, nhiệm vụ, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, nắm bắt kịp thời thông tin, những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Sự phối hợp của các cơ quan chính là cầu nối quan trọng giúp VKSND Thành phố kịp thời tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205" - bà Hà Thị Thúy Hằng khẳng định.

Phát biểu bế mạc, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Huỳnh Thị Ngọc Hoa, bày tỏ việc ký kết quy chế là sự thống nhất về ý chí và hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cơ quan trong việc bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ pháp luật và bảo vệ nhân dân.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa tin tưởng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy TP.HCM và sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan tố tụng và các sở, ban ngành, việc thực hiện Nghị quyết 205 trên địa bàn Thành phố sẽ có những chuyển biến rõ nét, góp phần bảo vệ công lý, người dân với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.